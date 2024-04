In Fornalutx, dem malerischen Bergdorf im Herzen der Serra de Tramuntana auf Mallorca, zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Die Wettervorhersage für die kommende Woche vom 20. April bis zum 27. April 2024 kündigt eine Achterbahn der Temperaturen und Himmelsbilder an. Hier finden Sie detaillierte Informationen, um Ihre Aktivitäten entsprechend zu planen.

Erfrischende Temperaturen und verstreute Wolkenformationen

Am Samstag, dem 20. April, starten wir mit milden 19°C und einer leichten Brise von gerade einmal 2 km/h. Verstreute Wolken am Himmel kündigen eine interessante Mischung aus Sonne und Schatten an, ideal für ausgedehnte Wanderungen oder entspannte Stunden auf der Terrasse.

Der Sonntag gewährt mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 17°C perfekte Bedingungen, um Fornalutxs Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Der leichte Wind frischt den Tag dezent auf, während die Luftfeuchtigkeit auf 49% ansteigt.

Regenschauer als willkommene Abkühlung

Die neue Woche beginnt mit einer erfrischenden Abkühlung. Am Montag und Dienstag erwarten uns leichte Regenschauer, die die Temperaturen spürbar auf 9°C bzw. 10°C senken. Doch keine Sorge, die Aprillerfrischung hält nicht lang an – ab Mittwoch steigen die Temperaturen wieder auf angenehmere 12°C bis 17°C an, während die Regenwahrscheinlichkeit sinkt und die Wolken sich verziehen.

Blick auf das Wochenende in Fornalutx

Die Wochenmitte ist geprägt von überwiegend bedecktem Himmel, doch bei 16°C am Donnerstag und erwarteten 17°C sowohl am Freitag als auch am darauf folgenden Samstag können alle Outdoor-Aktivitäten wieder vollends genossen werden. Am Samstag wird der Tag durch vereinzelte Regenschauer aufgelockert, bevor sich der Sonntag wieder von seiner freundlicheren Seite mit leichter Bewölkung zeigt.

Fazit der Wetteraussichten für Fornalutx

Die Wetterwoche in Fornalutx präsentiert sich als eine Palette aus Sonne, Wolken und erfrischendem Regen. Vor allem die mildernden Temperaturen laden dazu ein, die Natur und das Dorfleben in vollen Zügen zu genießen. Wer seine Aktivitäten im Freien plant, sollte den Schirm nicht vergessen, denn die Regenschauer versprechen, zwar kurz aber durchaus erfrischend zu werden. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang runden das idyllische Bild ab und bieten faszinierende Lichtspiele in den frühen Morgen- und späten Abendstunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:36:03. +++