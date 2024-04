Manacor erlebt in der kommenden Woche eine vielseitige Wetterlage. Vom 20.04.2024 bis zum 27.04.2024 erwartet die Region in Manacor eine Mischung aus Sonnenschein, Regenphasen und wolkigen Tagen, die die Inselbewohner und Besucher nicht unvorbereitet treffen sollte. Es bleibt wichtig, stets einen Blick auf den aktuellen Wettertrend zu werfen, um wettergerechte Pläne für Freizeitaktivitäten oder Ausflüge zu schmieden.

Ein Blick in den Himmel von Manacor: Wetterverhältnisse der kommenden Woche

Zum Wochenstart am 20.04.2024 zeigt sich der Himmel über Manacor noch von einigen Wolken durchbrochen, dabei werden bis zu 18 Grad Celsius erreicht, und der Wind weht leicht mit etwa 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 52%, während der Luftdruck stabile 1017 hPa anzeigt. Mit dem Sonnenaufgang um 5:01 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:29 Uhr bietet der Tag ausreichend Zeit, die natürliche Schönheit der Insel zu genießen.

Den folgenden Tag, den 21.04.2024, begrüßt man mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 16 Grad Celsius. Der Wind zieht etwas an auf etwa 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht ab auf 49%, und der Luftdruck verharrt bei 1017 hPa. Der Tag verspricht etwas frischer zu werden, sodass man sich warm halten sollte.

Am 22.04.2024 kommt dann der Regenschirm zum Einsatz, da mittlerer Regen mit Temperaturen um 11 Grad Celsius und einem etwas stärkeren Wind von 10 km/h vorhergesagt ist. Die Luftfeuchtigkeit bleibt nahezu gleich bei 51%, allerdings könnte die Nässe das Wettergefühl beeinträchtigen. Bemerkenswert sind die relativ stabilen Druckverhältnisse mit 1017 hPa, trotz der Niederschläge.

Das Wetter beruhigt sich wieder etwas am 23.04.2024, wenn leichter Regen und angenehmere 13 Grad Celsius für eine frische Atmosphäre sorgen. Der Wind bleibt mit 7 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 61%. Der leicht gesunkene Luftdruck von 1016 hPa könnte auf weitere Wetterveränderungen hinweisen.

Überwiegend bedeckter Himmel wird am 24.04. und am 25.04.2024 erwartet, mit Temperaturen, die sich um 14-17 Grad Celsius einpendeln und schwachen Winden um 5 km/h. Es bleibt mit einer Luftfeuchtigkeit von 59% bzw. 53% relativ trocken, dennoch könnte die Wolkendecke spontane Sonnenmomente bieten.

Auf ein kurzes Intermezzo mit leichtem Regen, bis zu 20 Grad Celsius und einem Wind von 9 km/h am 26.04.2024 folgt der Abschluss der Woche am 27.04.2024 mit erneutem leichten Regen, Temperaturen um die 17 Grad Celsius und ruhigem Wind von etwa 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat, der Luftdruck stabil

Manacors Wetter-Highlights der Woche im Überblick:

Die Insel Mallorca bietet auch in wechselhaften Zeiten ausreichend Möglichkeiten, die Natur und Kultur in Manacor zu erleben. Ob Sie Wanderungen planen, an den Stränden entspannen möchten oder das städtische Flair genießen wollen, die kommende Woche bietet trotz der unterschiedlichen Wetterbedingungen die perfekte Gelegenheit dazu. Bleiben Sie informiert und genießen Sie das Wetter in Manacor – ganz egal, wie es wird!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:40:28. +++