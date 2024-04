In Santanyí, einem der charmantesten Orte auf Mallorca, präsentiert sich das Wetter in den nächsten sieben Tagen äußerst abwechslungsreich. Regen und Sonnenschein wechseln sich ab und bieten sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine Palette an frühlingshaften Wetterbedingungen. Aber was genau können Sie von dem Wetter in Santanyí zwischen dem 20. und 27. April 2024 erwarten? Hier erfahren Sie alles über die kommenden Wettertrends.

Voraussichtliche Temperaturen und Wetterbedingungen in Santanyí

Samstag, 20. April 2024: Mit 17°C wird der Tag von vereinzelten Wolken begleitet, welche die Frühlingssonne nur ab und zu durchlassen. Leichte Brisen von bis zu 8 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 57% vermitteln ein angenehmes Gefühl.

Sonntag, 21. April 2024: Der Himmel zeigt sich klar, und mit erneut 17°C herrschen perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Ein leichter Wind mit 9 km/h wird die Inselbewohner und Urlauber erfrischen, während die Luftfeuchtigkeit auf 52% sinkt.

Montag, 22. April 2024: Heftiger wird es zum Beginn der Woche, wenn moderater Regen einsetzt und die Temperaturen auf 12°C fallen. Der Wind nimmt auf 11 km/h zu, und die Luftfeuchtigkeit bleibt bei 54%.

Dienstag, 23. April 2024: Leichter Regen und 13°C bieten eine kleine Abkühlung. Die Höchsttemperaturen könnten zu drinnen verbrachten Nachmittagen einladen. Die Windgeschwindigkeit lässt auf 6 km/h nach und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 67%.

Mittwoch, 24. April 2024: Die Wolkendecke bleibt dicht bei 14°C und die Windgeschwindigkeit bei 9 km/h. Eine Luftfeuchtigkeit von 62% verspricht einen typischen Frühlingstag auf der Insel.

Donnerstag, 25. April 2024: Mit 17°C und einer dichten Wolkendecke steht uns ein weiterer milder Tag bevor. Der Wind entspannt sich auf 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 60% verbleibt.

Freitag, 26. April 2024: Ein anhaltender leichter Regen kann bei 18°C erwartet werden, was die Höchsttemperatur der Woche markiert. Die Windgeschwindigkeit hält sich bei 9 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 54%.

Samstag, 27. April 2024: Der leichte Regen hält weiter an, und wir halten uns weiterhin bei angenehmen 17°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 53% endet die Woche.

Die bevorstehende Woche in Santanyí: Wetter-Highlights und natürliche Phänomene

Es ist klar - das Wetter in Santanyí bietet einige interessante Überraschungen für die bevorstehende Woche. Beobachten Sie, wie sich der Tag mit den allerersten Sonnenstrahlen um kurz nach fünf Uhr morgens erwacht und die Abende sich langsam um halb sieben in die Nacht verabschieden. So zeigt sich der Frühling auf Mallorca in seiner vielfältigen Pracht und wird zum treuen Begleiter in Santanyí.

