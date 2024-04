Wie das Wetter sich in Lloret de Vistalegre entfaltet, ist oft eine Frage, die Einheimische und Reisende gleichermaßen bewegt. Mit der aktuellen 7-Tage-Vorhersage für Lloret de Vistalegre erhalten Sie einen detaillierten Überblick über das erwartete Wetter in dieser Frühlingswoche.

Sonniger Auftakt mit gemäßigten Temperaturen

Der Start in die Betrachtungswoche präsentiert sich herausfordernd. Am 20.04.2024 erwarten uns bei durchbrochener Bewölkung angenehme 20°C, ein sanfter Wind mit lediglich 6 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 37%. Der Samstag, 21.04.2024, verspricht mit klarem Himmel und 18°C bei einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 44% perfektes Wetter für Ausflüge in die Natur der Insel Mallorca.

Veränderliche Mitte der Woche mit Niederschlägen

Ab dem 22.04.2024 kündigt sich eine Wetteränderung an. Mit moderatem Regen und kühleren 11°C, begleitet von einer Windstärke von 9 km/h, sollten robuste Regenjacken oder Schirme bereitstehen. Diese nasse Periode setzt sich mit leichtem Regen und 12°C am 23.04.2024 fort, bevor am 24.04.2024 mit überzogenen Wolken und 14°C eine trockenere Witterung einsetzt.

Die Luftdrucklagen bewegen sich im 1014-1017 hPa Bereich während dieses Zeitraums, was den typischen Frühlingskapriolen zuzuschreiben ist.

Freundlicher Ausklang der Wetterwoche

Zum Abschluss der Woche dürfen sich Einwohner und Besucher auf mildere und angenehme 19°C und 20°C am 25. und 26.04.2024 mit wiederkehrenden leichten Regenschauern einstellen. Der Luftdruck zeigt fallende Tendenzen, ein Zeichen für mögliche Wetterinstabilitäten, die jedoch mit 35% niedriger Luftfeuchtigkeit eine angenehme Atmosphäre versprechen.

Empfehlungen für die Woche

Passen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten anhand der Wettervorhersage an, nutzen Sie die freundlichen Tage für Wanderungen oder Radtouren und die Regentage, um die kulturellen Angebote Lloret de Vistalegres zu erkunden. Nicht zu vergessen ist die hinreißende Sonnenauf- und -untergangsstimmung, die sich in dieser Woche zwischen 04:53 Uhr und 18:37 Uhr erstreckt - ein wahres Spektakel für Natur- und Fotografiebegeisterte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:37:28. +++