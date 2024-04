Der kleine, charmante Ort Artà in Mallorca sieht sich einer Woche voller wechselnder Wetterbedingungen gegenüber. Die Wetterprognose vom 20. April bis zum 27. April 2024 verspricht ein abwechslungsreiches Frühlingswetter, das Insulaner wie Besucher mit einer Reihe unterschiedlicher Bedingungen herausfordern dürfte.

Wochenbeginn: Frühlingshafte Tage mit leichtem Wechselspiel der Wolken

Zum Start der Woche gibt es Grund zur Freude für alle Sonnenanbeter: Am Samstag, den 20. April, erwarten uns angenehme 15°C unter einem Himmel, der nur von wenigen Wolken durchbrochen wird. Ein leichtes Lüftchen mit Windgeschwindigkeiten von etwa 7 km/h macht den Tag zu einem idealen Kandidaten für längere Aufenthalte im Freien.

Der Sonnenaufgang in Artà wird um 5:01 Uhr erwartet, und das Tageslicht verabschiedet sich um 18:29 Uhr. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% und einem Luftdruck von 1017 hPa ist das Klima angenehm und ausgewogen.

Heitere Himmel und sanfte Brisen - Das Wetter am Sonntag

Der darauf folgende Sonntag, der 21. April, präsentiert sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 14°C. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu auf etwa 9 km/h, bleibt jedoch im komfortablen Bereich. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf angenehme 58%, und der gleichbleibende Luftdruck von 1017 hPa verspricht stabile Wetterbedingungen.

Artà erwacht am Sonntag um 4:59 Uhr zum Leben, während die Sonne gegen 18:30 Uhr hinter dem Horizont verschwindet.

Leichte Regenschauer kündigen sich an - Bewölktes Wetter zieht über Artà

Am Montag, den 22. April, sollten sich Einwohner und Gäste auf leichte Regenschauer einstellen, die die Temperatur auf 11°C abkühlen lassen. Nacken können die Schirme bei einem Wind von 12 km/h nur umso stärker gebraucht werden. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 55% im mittleren Bereich, und der Luftdruck hält sich stabil bei 1017 hPa.

Die Wetterentwicklung im weiteren Wochenverlauf

Im Verlauf der Woche nehmen die Niederschlagsmengen nicht ab, und das feuchte Element ist weiterhin präsent in Artà. So sehen wir sowohl am 23. als auch am 24. April leichte Regenfälle, die uns jedoch dank Temperaturen von 13°C und 14°C nicht allzu sehr frösteln lassen.

Am 25. April bereiten uns überwiegend bedeckte Wolken auf einen möglicherweise regnerischen Wochenendausklang vor; dennoch bleibt die Quecksilbersäule bei frühlingshaften 16°C.

Ein Blick auf die Wochenendpläne offenbart, dass sowohl der 26. als auch der 27. April milde 18°C beziehungsweise 15°C, sowie leichte Regenschauer für uns bereithalten.

Sowohl Sonne als auch Regen bestimmen also das Wetterbild in Artà in der nächsten Woche. Bei der milden Bandbreite der Temperaturen und den wiederkehrenden Niederschlägen empfiehlt es sich, bei Aktivitäten im Freien gewappnet zu sein und sowohl Sonnenbrille als auch Regenschutz griffbereit zu halten.

Fazit: Das Wetter in Artà - eine Frühlingsachterbahn

Die kommende Woche in Artà hält einiges für Wetterfühlige bereit: Von Sonnenschein zu Beginn über wechselhafte Regengüsse bis hin zu bedeckten Himmeln. Frühling in Mallorca zeigt sich eben von vielen Seiten. Und während die Natur in voller Blüte steht, haben wir allen Grund, das facettenreiche Wetter zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:24:23. +++