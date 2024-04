Sie planen einen Ausflug nach Consell auf der wunderschönen Insel Mallorca? Die Wettervorhersage für die kommende Woche vom 20. April bis zum 27. April 2024 halten wir für Sie bereit, damit Ihre Pläne mit dem besten Wissen über das zu erwartende Wetter geschmiedet werden können. Ob Sonnenschein oder Regengüsse - in Consell erleben Sie die ganze Palette des frühlingshaften Wetters.

Wetterüberblick für Consell bis zum 27. April

Die Woche beginnt mit einem gemäßigten Klima und temperaturen um die 21°C. Der Himmel wird durch vereinzelte Wolkenformationen geprägt sein, was aber den Sonnengenuss nicht allzu sehr trüben sollte. Mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 4 km/h bleibt es ruhig, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei niedrigen 31%.

Am darauf folgenden Tag setzt sich der klare Himmel mit Temperaturen um die 20°C fort und sorgt für optimale Bedingungen, die Insel in ihrer vollen Pracht zu genießen. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt auf 41%, ein Zeichen dafür, dass sich das Wetter langsam umschwenken könnte.

Regnerische Tage stehen den Einwohnern von Consell und Besuchern ab dem 22. April bevor. Leichter Regen und ein Temperaturrückgang auf 10°C läuten eine etwas kühlere und feuchtere Phase ein. Der Wind nimmt zu und auch die Luftfeuchtigkeit. Diese Veränderung des Wetters spiegelt sich in den nächsten Tagen wider, mit leichtem Regen und Bewölkung dominierend in den Prognosen.

Dennoch, gegen Ende der Woche erwartet uns eine angenehme Erholung mit steigenden Temperaturen und einem Rückgang der Niederschläge. Der 26. April und der 27. April kündigen sich mit höheren Temperaturen um 19°C und leichtem Regenfall an - ein perfekter Zeitpunkt, um die Natur Mallorcas in all ihrer Frühlingsfrische zu genießen.

Erwartetes Wetter und Temperaturen im Detail

Betrachten Sie diese Prognosen als eine Einladung, sowohl die Indoor-Aktivitäten als auch die wunderschöne Landschaft Mallorcas zu genießen, ganz gleich, bei welchem Wetter. Ihre Pläne sollten stets das Potenzial für Nass von oben mit einbeziehen, aber vergessen Sie nicht die Sonnencreme, denn auch die Sonne wird sich blicken lassen.

Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Woche in Consell, unbeeinträchtigt von den Launen des Wetters!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:30:16. +++