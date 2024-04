Das malerische Dorf Deià auf Mallorca, bekannt für seine idyllische Berglandschaft und kulturelles Erbe, zeigt sich in den kommenden Tagen von einer wechselhaften Seite. Wir bieten Ihnen eine detaillierte Wettervorhersage für eine Woche, damit Sie Ihre Aktivitäten optimal planen können.

Wetterüberblick für Deià vom 20. bis 27. April 2024

Die Wetterprognose für Deià verspricht eine Mischung aus Sonnenschein, bewölkten Momenten und gelegentlichen Regenschauern. Beginnend mit leicht bewölktem Himmel am 20. April, bei angenehmen 19°C, tendiert das Wetter hin zu klarem Himmel am nächsten Tag mit Temperaturen um 18°C. Die Windverhältnisse bleiben moderat.

Wetterentwicklung und Niederschläge

Vom 22. bis zum 24. April dürften Sie die Regenschirme nicht vergessen, denn leichter Regen wird erwartet, wobei die Temperaturen auf 11°C bis 13°C sinken. Ab dem 25. April stabilisiert sich das Wetter etwas, mit überwiegend bedecktem Himmel und einer leichten Erwärmung auf bis zu 17°C. Gegen Ende der Woche könnten leichte Regenschauer bei Temperaturen von 17°C bis 18°C auftreten, bevor sich das Wetter am 27. April mit vereinzelten Wolken und einer Temperatur von 17°C verbessert.

Details zur Wetterlage in Deià

Wichtige Informationen zum Wetter in Deià

Luftfeuchtigkeit und Luftdruck halten sich in dieser Woche in stabilen Bereichen und es wird kein signifikanter Sturz oder Anstieg erwartet. Der Luftdruck bewegt sich um die 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt meist um 50%. Sonnenauf- und -untergänge markieren die malerischen Tage in Deià, wobei der früheste Sonnenaufgang um 04:54 Uhr und der späteste Sonnenuntergang um 18:39 Uhr zu erwarten ist.

Fazit und Ausblick

Obwohl Regen in der Vorhersage steht, gibt es genügend Gelegenheiten, die Schönheiten von Deià zu genießen. Denken Sie an geeignete Kleidung für die wechselnden Bedingungen und verfolgen Sie die täglichen Updates, um keine Überraschungen zu erleben. Die kommenden Tage bieten eine ausgeglichene Mischung für Unternehmungslustige und Erholungsuchende gleichermaßen.

