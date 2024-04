Bewohner und Besucher von MarratxíMarratxí können sich auf eine typisch frühlingshafte Woche einstellen. Dieser Artikel bietet Ihnen eine genaue Vorhersage der Wetterentwicklung in Marratxí bis zum Ende der nächsten sieben Tage.

Beginnend mit Samstag, dem 20. April 2024, sehen wir gemäßigte Temperaturen, die einen angenehmen Start in das Wochenende versprechen. Mit 21 Grad Celsius und einer leichten Brise von 4 km/h bei nur aufgelockerten Wolken liegen ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten vor. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 36%, und der Druck liegt bei 1016 hPa, was auf stabile Wetterlagen hindeutet.

Der Sonntag erwartet uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 20 Grad Celsius, eine hervorragende Gelegenheit für einen Ausflug an die malerischen Strände von Mallorca. Die Morgendämmerung bricht bereits um 5:02 Uhr an, was lange und sonnige Tage verheißt.

Gemischtes Wetter zur Wochenmitte

Ab Montag, dem 22. April, ziehen dunklere Wolken auf und bringen moderaten Regen bei kühleren 11 Grad Celsius. Dieser Temperatursturz könnte ideal sein, um die Innenräume von Marratxís charmanten Cafés und Museen zu erkunden.

Der Dienstag und Mittwoch bleiben mit 11 bzw. 13 Grad Celsius weiterhin kühl, leichte Regenschauer dominieren das Bild, was auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und möglicherweise dampfende Straßencafés hindeutet.

Aufhellung gegen Wochenende

Das Wetter erholte sich zunehmend am Donnerstag, als die Temperaturen auf 17 Grad Celsius anstiegen und der Himmel eine dicke Wolkendecke zog, ohne jedoch Regen zu verursachen. Dies könnte ein idealer Zeitpunkt sein, um die Natur Mallorcas bei milderen Bedingungen zu genießen.

Zum Ausklang der Wetterwoche, am Freitag und Samstag, erleben wir wieder einen leichten Anstieg der Temperaturen auf 18 Grad Celsius, obwohl leichter Regen erwartet wird. Der Freitag läutet das Ende der Woche ein mit verstreuten Wolken, die das Landschaftsbild über Marratxí bereichern.

Wir schließen diese Wetterprognose für Marratxí mit einem Ausblick auf Sonntag, den 27. April, ab. An diesem Tag können Sie sich auf 18 Grad Celsius und nur vereinzelte Wolken freuen, was darauf hindeutet, dass ein genussvoller, sonniger Tag im Freien verbracht werden kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:42:55. +++