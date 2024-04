Willkommen zu unserer umfassenden Wettervorschau für Santa EugèniaSanta Eugènia auf der wunderschönen Insel Mallorca. Wir bieten Ihnen detaillierte Einsichten in das erwartete Wetter vom 20. April bis zum 27. April 2024, um Ihnen die Planung Ihrer Aktivitäten und Ausflüge zu erleichtern. Santa Eugènias Wetter zeigt sich abwechslungsreich mit milden Temperaturen und verschiedenen Wetterbedingungen!

Wochenmitte mit Bewölkung und Niederschlag – Ein Blick auf das Wetter

Am Samstag, dem 20. April, startet die Woche mit einer Temperatur von angenehmen 22°C unter teils bewölktem Himmel. Leichte Brisen wehen mit nur 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 31%.

Sonntag, der 21. April, verspricht bei klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 20°C ideale Bedingungen für Freiluftaktivitäten. Auch an diesem Tag wird eine sanfte Brise spürbar sein.

Der Montag, 22. April, bringt einen Wechsel mit mäßigem Regen und einer kühleren maximalen Temperatur von 11°C. Die Wetteränderung wird von einem leicht verstärkten Wind begleitet.

Dienstag, der 23. April, setzt sich das nasse Wetter mit leichtem Regen fort und die Temperaturen verharren bei 12°C.

Die Mitte der Woche sieht für Mittwoch, den 24. April, überwiegend bedeckten Himmel vor. Bei einer Temperatur von 13°C bleibt es trocken, aber bewölkt.

Der Donnerstag, der 25. April, läutet eine Besserung des Wetters ein mit einer Höchsttemperatur von 18°C und in der Regel bedecktem Himmel.

Die Woche klingt am Freitag, dem 26. April, und am Samstag, dem 27. April mit leichten Regenschauern aus und hält Temperaturen von 20°C beziehungsweise 19°C bereit. Minimal variieren wird der Windgeschwindigkeit zwischen 4 und 7 km/h an diesen letzten Tagen der Woche.

Abschluss der Wetterwoche in Santa Eugènia

Die kommende Woche in Santa Eugènia zeigt sich als ein bunter Mix aus sonnigen Momenten und Regenphasen, wobei das Thermometer insgesamt in einem komfortablen Bereich bleibt. Planen Sie Ihre Tage entsprechend und vergessen Sie nicht, für die regnerischen Tage einen Schirm mitzunehmen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:49:58. +++