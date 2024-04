Die letzte Woche im April bringt für die Bewohner und Besucher von EstellencsEstellencs eine Mischung aus frühlingshaften Sonnenstrahlen und typischen Aprilshauern mit sich. Die Wettervorhersage zeigt eine wechselhafte Woche, in der Sonnenschein und Regen in wechselnder Folge über das idyllische Dorf an der mallorquinischen Tramuntana ziehen werden.

Das aktuelle Wetter: Gemischtes Wetterphänomen in Estellencs

Der 20. April präsentiert sich mit gebrochener Bewölkung und angenehmen 16°C, begleitet von einer leichten Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 57% und einem Luftdruck von 1017 hPa lässt es sich im Freien gut aushalten, sei es für eine Wanderung oder einen Besuch im Café.

Ein strahlend blauer Himmel über Estellencs

Der 21. April verspricht mit einem klaren Himmel und wiederum 16°C, noch angenehmer zu werden. Der Wind wird sich leicht auf 7 km/h verstärken, und die Luftfeuchtigkeit wird mit 60% etwa gleichbleiben. Wer also an diesem Tag einen Ausflug plant, der sollte die Gelegenheit bei diesem idealen Frühlingswetter nicht verpassen.

Schauer und frische Temperaturen

Die darauf folgenden Tage, 22. und 23. April, bringen leichten Regen ins Spiel, die Temperaturen sinken auf 12°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 7-8 km/h moderat, während die Luftfeuchtigkeit etwas auf 56% am 22. und bis zu 69% am 23. April steigt. Diese Tage eignen sich ideal, um es sich drinnen gemütlich zu machen oder die Regenpausen für kurze Spaziergänge zu nutzen.

Nass aber milder: Regen und Temperaturanstieg

Am 24. April hält der Regen bei erhöhter Windgeschwindigkeit von 11 km/h weiterhin an, aber die Temperaturen steigen leicht auf 14°C an. Die Luftfeuchtigkeit erreicht mit etwa 70% einen höheren Wert, was auf feuchtere Luftmassen hindeutet.

Aussichten auf Besserung: Ende der Niederschläge?

Der 25. April könnte eine Wendung zum Besseren mit sich bringen, mit überwiegend bewölktem Himmel bei 17°C und einer deutlichen Abnahme der Windgeschwindigkeit auf 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit verbleibt mit 58% auf angenehmem Niveau, und der Luftdruck zeigt mit 1007 hPa an, dass sich das Wetter vielleicht stabilisieren könnte.

Letzte Aprilschauer: Weiterhin Regen in Sicht

Der 26. April enttäuscht möglicherweise mit weiterem leichten Regen, dafür bleiben die Temperaturen mit 17°C mild. Ein Luftdruck von 1004 hPa und erhöhte Luftfeuchtigkeit von 62% könnten für unbeständiges Wetter sprechen.

Auflockerungen am Horizont

Zum Ende der Woche, am 27. April, ziehen sich die Regenschauer zurück, und es zeigen sich verstreute Wolken. Bei 16°C und einer beruhigenden Brise mit bloß 4 km/h Windgeschwindigkeit, kündigt sich ein angenehmerer Tagesablauf an. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 46%, und der Luftdruck erholt sich auf 1008 hPa, was auf eine Wetterberuhigung hindeuten könnte.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren minimal im Laufe der Woche, wobei die Tage stetig länger werden, die Sonne geht gegen Ende April zwischen 5:04 Uhr und 18:32 Uhr auf und unter. Dies bietet zahlreiche Gelegenheiten, das malerische Estellencs im sanften Frühlingslicht zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:34:51. +++