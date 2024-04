In Sencelles können wir uns auf eine wettertechnisch abwechslungsreiche Woche einstellen. Starten wir mit einem Blick auf die Wetterlage vom 20. April bis zum 27. April 2024. Der Frühling auf Mallorca zeigt sich in diesen Tagen von seiner wechselhaften Seite, allerdings mit Temperaturen, die immer wieder den wohltuend warmen Bereich erreichen.

Wetter am Wochenende und zu Beginn der Woche

Samstag, der 20. April, begrüßt uns mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 21°C. Eine leichte Brise mit 5 km/h bringt etwas Bewegung in die Luft. Auch der Feuchtigkeitsgehalt bleibt mit 32% im angenehmen Bereich, was zu einem komfortablen Außenklima beiträgt. Der Luftdruck hält sich stabil bei 1016 hPa.

Der darauf folgende Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite: Ein klarer Himmel und 19°C versprechen einen idealen Tag, um Mallorcas vielfältige Landschaften zu erkunden. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 41%.

Feuchtigkeit und Regen in der Wochenmitte

Die neue Woche beginnt mit einem Wechsel: Am Montag, den 22. April, müssen wir uns auf moderate Regenschauer einstellen, die Temperaturen sinken auf 11°C ab. Mit einem Wind von 9 km/h kann es zu gelegentlich stärkeren Böen kommen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 48%, und der Luftdruck liegt bei 1017 hPa.

Der Dienstag setzt den nassen Trend mit leichtem Regen und milderen 12°C fort. Die Windgeschwindigkeit reduziert sich auf eine sanfte Brise von 4 km/h. Der Tag wird feuchter mit einer Luftfeuchtigkeit von 65% bei einem Luftdruck von 1016 hPa.

Ende der Woche – ein Blick in Richtung Angenehmes

Die Wochenmitte markiert das Überziehen geschlossener Wolkendecken. Am Mittwoch, den 24. April, bei 14°C, und am Donnerstag, mit einer milden Steigerung auf 18°C, bleibt das Wetter bedeckt, jedoch trocken. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck verbleiben auf ähnlichen Niveaus.

Das Wochenende naht mit einer Steigerung: Am Freitag und Samstag erwarten uns 20°C und leichte Regenfälle, was für Erfrischung sorgen könnte. Der lebhaftere Wind am Samstag von 7 km/h ist ein perfekter Begleiter für leichte Spaziergänge oder Radtouren quer durch die inseltypischen Landschaften Sencelles. Die Feuchtigkeit und der Luftdruck sind leicht fallend.

Die Sonne begrüßt uns täglich schon vor 6 Uhr morgens und verabschiedet sich gegen halb 7 abends, was lange und erlebnisreiche Tage auf Mallorca verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:53:20. +++