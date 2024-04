Escorca befindet sich in diesen Tagen unter einem Schleier von Regenwolken, der wohl die Woche über bestehen bleiben wird. Der Frühling zeigt sich von seiner nassen Seite, und die Einwohner und Besucher dürfen ihre Regenschirme nicht vergessen, wenn sie durch die malerischen Straßen oder die beeindruckende Natur rund um Escorca wandern.

Beginn der Woche: Moderater bis leichter Regen

Der Montag, der 22. April 2024, wird mit moderatem Regen eröffnet. Mit einer Höchsttemperatur von gerade einmal 5°C können die Einwohner von Escorca einen kühlen Start in die Woche erwarten. Der Wind ist mit 7 km/h verhältnismäßig mild, jedoch bringt er eine Luftfeuchtigkeit von 75% mit sich. Mit einem Luftdruck von 1018 hPa sollte man auf jeden Fall den Regenschirm griffbereit halten.

Am Dienstag, dem 23. April, hält der leichte Regen bei einer Höchsttemperatur von 6°C weiterhin die Region in Atem, und trotz der geringen Windgeschwindigkeit von 3 km/h wird die Luftfeuchtigkeit auf beinahe satten 86% steigen. Der Sonnenaufgang ist um 4:58 Uhr zu erwarten – ein lichter Moment an diesem sonst so feuchten Tag.

Mitte der Woche: Temperaturanstieg bei anhaltendem Regen

Am Mittwoch zeigt sich ein kleiner Silberstreifen am Horizont, denn die Temperaturen werden mit 12°C etwas ansteigen. Allerdings bleibt es bei leichten Regenfällen, wodurch die Feuchtigkeit in der Luft eher erträglich bei 52% liegt. Der aufkommende Donnerstag bietet mit bedecktem Himmel bei 14°C die Gelegenheit, vielleicht auf regensichere Indoor-Aktivitäten umzuschwenken.

Wochenende in Escorca: Erwärmung trotz anhaltenden Regens

Das Wochenende naht und gibt den Bürgern von Escorca wenig Grund, die Regenmäntel beiseitezulegen. Der leichter Regen zieht sich durch bis zum Samstag, an dem es trotz erhöhter Temperaturen von bis zu 17°C erneut zu Niederschlägen kommen wird. Den Abschluss bildet ein mäßig regnerischer Sonntag mit angenehmen 13°C.

Der Frühling mag zwar auf dem Kalender stehen, aber die typisch frühlingshaften warmen und trockenen Tage lassen auf sich warten. Die Wettervorhersage für Escorca zeigt, dass die nächste Woche geduldig und mit guter Vorbereitung auf das wechselhafte Wetter angegangen werden sollte.

Die Sonne wird sich jeden Morgen etwas früher blicken lassen – ein hoffnungsvoller Fingerzeig, dass auch dieser Regen vorbeiziehen wird. So begrüßt der Sonnenaufgang am Montag die Insel um 5:00 Uhr und wird sich Tag für Tag früher am blauen Himmel zeigen, bis hin zum 29. April, an dem die Sonne bereits um 4:51 Uhr erwacht. Die Sonnenuntergänge werden ebenso immer später stattfinden und den Tagen ein wenig mehr Licht schenken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:32:58. +++