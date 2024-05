Die Nationalpolizei auf Mallorca hat zwei deutsche Ballermann-Urlauber festgenommen, die tagelang in einem Hotel an der Playa de Palma randaliert haben sollen. Das geht aus einer am Montag (6.5.) verschickten Pressemitteilung hervor.

Die Randale habe am Montag der vergangenen Woche begonnen. Die Deutschen im Alter von 21 und 27 Jahren sollen einen Fernseher, eine Duschkabine, die Wandfarbe, die Elektroinstallation und Türschlösser beschädigt haben. Zudem störten sie die Reinigungsarbeiten und sollen mehrere Nächte hintereinander ihr gebuchtes Zimmer überflutet haben. Das Wasser tropfte durch die Decke im Stockwerk darunter. Polizei nahm die Deutschen auf dem Flughafen Mallorca fest Laut Pressemitteilung beträgt der Schaden insgesamt an die 2.000 Euro. Die Nationalpolizei nahm die Deutschen auf dem Flughafen fest, wo sie gerade in den Flieger steigen wollten. Sie müssen sich nun wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten.