Mallorca im TV: Auswanderer versuchen ihr Glück in Peguera

Mallorca statt Deutschland? Eine neue Folge der Vox-Serie "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zeigt am Montagabend (28.8) wieder Menschen, die den Schritt in ein neues Leben auf der Insel wagen.

Begleitet wird diesmal die Familie Mermi-Schmelz, die noch einmal ganz von vorne beginnen will. Die Familie wandert nicht zum ersten Mal aus und scheint nicht zur Ruhe zu kommen: Nach Stationen in Brasilien und Österreich landen die beiden Kultauswanderer Kathrin und Thommy jetzt auf Mallorca. Im beliebten Urlaubsort Peguera im Südwesten der Insel wollen sie das ebenfalls deutsche Ehepaar Schmidt für eine Saison im "Patatas – das Kartoffelhaus" tatkräftig unterstützen. Für alle Beteiligten ein Weg in ein neues Leben. Aber werden sich die Träume der Familie erfüllen? Ist Mallorca für die Mermis der Ort, an dem sie länger als sechs Monate bleiben wollen?

Die neue Folge von "Goodbye Deutschland" läuft am Montagabend (28.8.) um 20.15 Uhr auf Vox.