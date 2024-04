Diesmal scheint es ernst zu sein. Peer und Janni Kusmagk verlassen mit ihren drei Kindern Mallorca und ziehen nach Dänemark. Am Sonntag (21.4.) verkündete die Promi-Familie auf dem familieneigenen Instagram-Profil, dass man ein Haus in Dänemark erworben habe. Es handelt sich demnach um das erste Eigenheim, das sich der Schauspieler und die Profi-Surferin zugelegt haben.

Tränen zum Abschied?

Am Mittwoch (24.4.) wurde dann ebenfalls über Instagram ein Video in die Welt geschickt, auf dem Peer Kusmagk in dem Küstenort zu sehen ist, wo die Familie bislang gelebt hat. Er verkündet den Followern, dass der Laster, der ebenfalls zu sehen ist, die kompletten Habseligkeiten der Familie nun in Richtung Skandinavien kutschieren wird.

"Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man seine ganzen Sachen in einen Lkw packt, der dann auf einmal weg ist", erläutert der Dschungelkönig von 2011 seine Gefühlslage. 2.500 Kilometer sei die neue Heimat entfernt. "Ich glaube, einen weiteren Umzug kann man in Europa gar nicht machen", mutmaßt der 48-Jährige. Er schließt seine Augen, es scheint, als ob ihm Tränen kommen. Seine Frau und seine Kinder sind nicht mit von der Partie. Dem Instagram-Profil zufolge verbringen sie derzeit einige Tage auf Fehmarn.

Die Kusmagks auf Mallorca

Mit dem Umzug endet ein zweieinhalb-jähriges Kapitel der Promi-Familie auf der Insel. Die Kusmagks waren Ende 2021 nach gekommen. Zunächst lebten sie auf einer Finca in der Gemeinde Santa Maria del Camí, später zogen sie in ein Haus mit Meerblick an der Nordküste der Insel. Ende 2022 zog Peer Kusmagk, der eine Zeitlang beim krisengeschüttelten deutschsprachigen Radiosender Mallorca E1NS arbeitete, im MZ-Interview eine erste Bilanz: "Die Sommermonate haben den Klimawandel für mich zum ersten Mal mit einem konkreten Gefühl verbunden. Wir haben die Erderwärmung am eigenen Leib gespürt. Das hat uns sehr zum Nachdenken darüber gebracht, ob Mallorca langfristig der richtige Ort für uns ist. Kann man hier in 20 Jahren, wenn die Kinder groß sind, überhaupt noch leben?" Im Sommer 2023 verließ die Familie die Insel, kehrte aber drei Monate später überraschend wieder zurück. Im Februar 2024 kündigte das Paar dann an, Mallorca langfristig definitiv verlassen zu wollen, und sah sich nach einer neuen Bleibe in Dänemark um. /pss