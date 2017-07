Wer hat Angst vorm Gummi-Bullen? Mallorca probt Stierlauf "light"

Die Fiestas auf Mallorca werden immer tierfreundlicher. Zur Eröffnung der Feiern anlässlich des Stadtpatrons von Inca, dem Heiligen Sennen, gab es am Donnerstag (20.7.) eine Stierhatz, die sehr an das weltberühmte und lebensgefährliche Spektakel in Pamplona erinnerte: mit echten Kindern und falschen Bullen. Statt den gehörnten und massigen Tieren aus Fleisch und Blut liefen nach dem Startsignal aufgeblasene Gummi-Stiere durch die Straßen.

Hunderte von Kindern und Eltern hatten sich teilweise in die für Pamplona traditionelle weiße Kleidung mit roten Halstüchern gehüllt. Die zweibeinigen Gummi-Bullen durchliefen die Gassen in einem für Kinder angemessenen Tempo. Dazu stimmten die Teilnehmer die für Pamplona bekannten traditionellen Lieder an. Angesichts des Spaßes, den alle Beteiligten bei dem harmlosen Spektakel an den Tag legten, scheint eine Wiederholung für die kommenden Jahre gewiss. /tg