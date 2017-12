TV-Tipp: Mallorcas wilde Küste

Dieser 45 Minuten lange Film von Holger Vogt, der am Dienstag (12.12.) um 14.15 Uhr im NDR beginnt, geht von der Brandung bis zum Meeresgrund, vorbei an bunten Lippfischen, Muränen, Kraken bis hin zu Quallen, die wie Spiegeleier aussehen. Er taucht hinab in die bizarre und unbekannte Unterwasserwelt der Insel. Doch die Meeresbewohner rund um Mallorca sind in Gefahr: Delfine verfangen sich in Fischernetzen, Meeresschildkröten verenden an verschluckten Angelhaken, Schiffsmotorenlärm vertreibt Pottwale aus den Buchten und Zackenbarsche haben keine Chance mehr, sich fortzupflanzen; denn bevor sie überhaupt geschlechtsreif sind, werden sie schon von einer Harpune aufgespießt. Anders als die Tierwelt auf den kleinen Inseln vor Mallorcas Küste sind sie nicht geschützt, die ausgewiesenen Schutzgebiete machen an der Wasserlinie halt.

Zwei Meeresbiologinnen, die türkisch-deutsche Doktorandin Sevgi und die mallorquinische Biologielehrerin Gloria, schauen jedoch nicht tatenlos zu. Sevgi fährt mit den Fischern hinaus, um im Meer vor der Isla Dragonera Delfine zu erforschen und befreit sie eigenhändig aus Fischernetzen. Gloria holt verletzte Schildkröten aus dem Meer und operiert ihnen Fischerhaken aus dem gepanzerten Leib. Wer die Prozedur überlebt, wird aufgepäppelt und ins Meer zurückgebracht. Trotzdem wissen Gloria und Sevgi, dass ihre Hilfsaktionen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein können. Deshalb nutzen sie ihren Halbtagsjob im Delfinarium, um schon Schulkinder für den Schutz der Meerestiere zu gewinnen, werben bei Fischern in der großen Markthalle von La Palma um schonendere Fangmethoden und setzen sich bei Behörden für Schutzmaßnahmen ein.