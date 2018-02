24 Stände, zwei Stockwerke: Auch Magaluf bekommt einen Gastromarkt

Der Südwesten von Mallorca erhält einen neuen Gastromarkt. Unter dem Namen Central Street Food Market soll in der Großgemeinde Calvià, genauer im Carrer Pinada des Küstenortsteils Magaluf, eine 2.500 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit 24 Ständen auf zwei Stockwerken entstehen, wie die Agentur Europa Press am Dienstag (20.2.) meldet.

Geplant ist, den Gastromarkt um die Osterzeit einzuweihen. Die Stände sollen sowohl internationale Delikatessen als auch mallorquinische Küche anbieten, das Veranstaltungsprogramm sowohl Urlauber als auch Einheimische anlocken.

In Palma de Mallorca wurden zuletzt zwei Gastro-Märkte eingeweiht, in Escorxador sowie am Paseo Marítimo. /tg