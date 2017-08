Die Nachteile der Insellage von Mallorca: Armer Pep, reicher Andreu

Es sind zwei identisch und kurioserweise nordeuropäisch anmutende Jungs, und sie heißen Pep und Andreu. Mit ihnen will die Balearen-Regierung für mehr Geld vom Zentralstaat kämpfen. „Sie sind Zwillinge, aber sie gleichen sich nicht", heißt es in der derzeit in mallorquinischen Medien allgegenwärtigen Kampagne. „Pep lebt auf den Balearen, Andreu auf dem Festland. Wenn wir nichts tun, wird Pep mehr zahlen müssen fürs Essen, für seine Kleidung, für Reisen. Auf den Inseln zu leben, darf uns nicht teurer zu stehen kommen. Die Lösung ist das REB."

REB: Die Abkürzung steht für Régimen Especial de les Illes Balears. Eine solche „Sonderregelung für die Balearen", um die finanzielle Nachteile durch die Insellage auszugleichen, besteht bereits seit 1998, wird jedoch nur teilweise umgesetzt. Nun hat man sich ein Wortspiel einfallen lassen: „Volem REBre el que toca", was soviel heißt wie: Wir wollen bekommen, was uns zusteht.

Das „wir" kann in diesem Fall durchaus wörtlich genommen werden. Der Konsens über die Notwendigkeit einer Neuregelung ist groß auf den Inseln. 80 Organisationen sowie alle politischen Parteien einschließlich der konservativen Opposition sind für ein neues REB. Und unterstützen die Offensive der Balearen-Regierung in Madrid. Deren Finanzministerin Catalina Cladera traf sich am Mittwoch (26.7.) mit dem nationalen Finanzminister Cristóbal Montoro und überreichte ihm den Forderungskatalog der Balearen, der momentan 23 Punkte umfasst. Weitere sollen dazukommen. Am Montag (31.7.) machte sich dann auch der balearische PP-Chef Biel Company auf den Weg nach Madrid, um bei Montoro für das REB zu werben – und der Linskregierung nicht das Feld zu überlassen.

„Wir haben positive Signale bekommen, man scheint über alles reden zu wollen", sagt ein Sprecher des balearischen Finanzministeriums der MZ. Madrid will bis Anfang September die Forderungen analysieren und Gegenvorschläge entwerfen. Im Dezember soll eine Kommission ermitteln, was geht – und was nicht. Anfang 2018, so der Plan, soll das neue REB dann als Gesetzesentwurf in Madrid eingebracht werden.

Die Forderungen darin lassen sich in vier Kategorien unterteilen: Vergünstigungen beim Transport über den Luft- und Seeweg, Ausgleichszahlungen für bestimmte Branchen, Steuererleichterungen sowie einen eigenen Fonds für die Balearen und mehr staatliche Investitionen auf den Inseln.

Festlandspanier haben es einfacher im Leben: Das ist stets der Dreh- und Angelpunkt der Argumentation, auf den Balearen ebenso wie auf den Kanaren. Beispiel Reisen: Um in eine andere spanische Region zu gelangen, muss erst ein Flugzeug oder Schiff genommen werden. Um diesen Nachteil auszugleichen, übernimmt der Staat bereits jetzt 50 Prozent der Reisekosten und gewährt – dank einer geschickten Verhandlungsführung der Kanaren – neuerdings sogar 75 Prozent Preisnachlass bei Reisen zwischen den Inseln. Nun sollen diese 75 Prozent Rabatt auch für die Flüge aufs spanische Festland sowie die Fährverbindungen nach Barcelona, Valencia und Dénia gelten.

Eine weitere wichtige Forderung ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Die balearische Finanzministerin Catalina Cladera verweist hier auf die Insel Korsika, wo Mineralölprodukte nur mit 13 Prozent versteuert werden, während es auf dem französischen Festland 20 Prozent sind.

Der Forderungskatalog gründet sich auf zwei Studien der Balearen-Universität UIB. Die eine analysierte die Kosten, die die Insellage tatsächlich verursachen, die andere macht konkrete Vorschläge, wie diese zu lindern seien. Heraus kam unter anderem, dass die Insellage alles in allem etwa 8 Milliarden Euro Mehrkosten verursacht. Der Umfang aller Forderungen der Balearen-Regierung beläuft sich auf eine Milliarde Euro.

Ministerpräsidentin Francina Armengol wirbt dieser Tage nach Kräften für das neue REB – auch bei König Felipe VI., wo sie am Freitag (28.7.) zur Audienz im Marivent-Palast geladen war. „Der König kann unser Anliegen hundertprozentig nachvollziehen", sagte sie danach. Na, dann kann ja kaum noch etwas schiefgehen.



Der Wunschzettel

Die Balearen-Regierung hat dem spanischen Finanzminister Cristóbal Montoro eine Liste mit 23 Forderungen übergeben

Die Punkte im Einzelnen: