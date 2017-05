Tarragona tut Real Mallorca weh

Real Mallorca liegt wieder auf der Intensivstation. Zwei Spiele vor dem Saisonende fehlen dem Zweitligisten drei Punkte zu einem Nichtabstiegsplatz. Vor knapp 15.000 Zuschauern - erneuter Saisonrekord - im Stadion von Son Moix haben die Mallorquiner am Sonntag (28.5.) gegen Numancia nur ein torloses Unentschieden geholt. Schwerer wiegt der überraschende Sieg vom Abstiegskonkurrenten Tarragona beim Tabellenzweiten aus Girona.

Mallorca startete fulminant in die Begegnung. 30 Minuten lang ließen die Mallorquiner dem Gast aus Soria kaum Luft zum Atmen. Doch trotz 75 Prozent Ballbesitz kam das Team von Trainer Sergi Barjuan kaum zu Abschlüssen.

Bei den warmen Temperaturen schien Real Mallorca dann zunehmend die Puste auszugehen. Über weite Teile der zweiten Hälfte passierte nicht viel. Numancia stand tief und nutzte jede Unterbrechung, um auf Zeit zu spielen. Erst gegen Ende der Begegnung drängte Mallorca nochmal auf den Sieg. Ein Kopfball von Lekic nach einer Ecke in der 87 Minute stellte eine der wenigen gefährlichen Aktionen im Spiel dar.

Dass die Gäste die Schlussphase nach einer roten Karte für Marc Mateu in Unterzahl bestreiten mussten, fiel nicht ins Gewicht. Mit 43 Punkten ist Real Mallorca Drittletzter. Ein Punkt davor steht Alcorcón, drei Zähler davor Tarragona. Zwei Teams muss Mallorca noch überholen, um nicht abzusteigen. Nächsten Sonntag (4.6.) tritt das Team gegen das bereits abgestiegene Mirandés an. Ein Sieg ist ohne wenn und aber Pflicht. Zum Saisonabschluss kommt am 11. Juni Getafe auf die Insel. /rp