Real Mallorca hat am Montagabend (22.4.) das Auswärtsspiel beim FC Sevilla mit 1:2 verloren. DIe Niederlage setzt den Erstligisten gehörig unter Druck.

Die Mallorquiner zeigten eine ansprechende Leistung und waren eigentlich das bessere Team. Mit 26 Toren ist die Mannschaft einer der ungefährlichsten Clubs der ersten Liga und in Andalusien zeigte sich auch warum. Real Mallorca erspielte sich zahlreiche gute Chancen, verballerte aber alle leichtfertig.

Sevilla macht aus wenigen Gelegenheiten zwei Tore

Auf der anderen Seite reichten Sevilla wenige Möglichkeiten, um zwei Treffer zu erzielen. Erst trat Mallorcas Linksverteidiger Jaume Costa am Ball vorbei und ermöglichte so eine Flanke, die zum 0:1 durch En-Nesyri führte. Wenig später fälschte ein Verteidiger einen Schuss von Isaac ab, der per Bogenlampe ins Netz flog. Dass Abdón Prats in der letzten Minute noch das 1:2 erzielte, spielte keine Rolle mehr.

So ist die Lage in der Tabelle

Real Mallorca hat bei sechs ausstehenden Spielen nun sechs Punkte Vorsprung auf den FC Cádiz, der momentan den einzigen noch zu vergebenden Abstiegsplatz belegt. Granada und Almería sind derart abgeschlagen, dass der Abstieg nur noch eine Frage der Zeit ist.

Die Mallorquiner treffen am Sonntag (28.4.) auswärts auf Cádiz. In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Neben den drei Punkten geht es also auch um den direkten Vergleich, der in Spanien bei Punktgleichheit zweier Teams angewandt wird.

Gewinnt Real Mallorca, müsste Cádiz in den dann verbleibenden fünf Spielen mindestens zehn Punkte holen und hoffen, dass die Mallorquiner keinen Zähler mehr sammeln. Das klingt äußerst unwahrscheinlich. Andernfalls könnte es sein, dass Cádiz auf drei Punkte rankommt und dann mit einem einfachen weiteren Sieg Real Mallorca überholen könnte. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel eben.