Das war's dann wohl: Atlético Baleares hat am Sonntag (21.4.) seinen Abstieg in die vierte spanische Liga besiegelt - und das, obwohl die Saison noch anderthalb Monate andauert. Doch rein rechnerisch hat der Mallorca-Club nach der Niederlage gegen Ceuta keine Chance mehr, den Klassenerhalt zu sichern. Es ist der Tiefpunkt in der Geschichte des Vereins des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann.

Die Zahlen sind eindeutig - und entmutigend zugleich: Die Inselkicker konnten in den vergangenen 33 Spielen nur fünf Siege verbuchen, sie sind zudem das am wenigsten torgefährliche Team aller 40 Mannschaften, die in der dritten Spanischen Liga mitmischen. Seit dem dritten Spieltag hat Altético Baleares die Abstiegsplätze nicht verlassen. So brachte die heutige Niederlage also weniger eine böse Überraschung als vielmehr traurige Gewissheit über etwas, das sich seit Monaten abzeichnete.

In dem Auswärtsspiel in Ceuta am Sonntag schlugen sich die Blau-Weißen in der ersten Halbzeit wacker. In der 69. Minute aber kassierten sie das 1:0. Der Ausgleichstreffer von Rochina in der 80. Minute sorgte kurzzeitig für einen Hoffnungsschimmer, ein verwandelter Freistoß der Gastgeber in der 92. Minute machte dann aber auch diesen zunichte. /somo