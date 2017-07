Nach dem Abstieg: Was nun, Real Mallorca?

Nach 36 Jahren im professionellen Fußball spielt Real Mallorca in der kommenden Saison in der dritten Liga, der Segunda B. Der Abstieg hatte sich während der desaströsen Spielzeit angebahnt und steht seit Sonntag (4.6.) fest. Wie es mit dem Club weitergeht, ist ungewiss. Die MZ hat die größten Fragezeichen zusammengetragen:



Durch den Abstieg sind die Arbeitsplätze von 70 Mitarbeitern im Verein bedroht. Die meisten Angestellten werden ihren Job wohl behalten dürfen. Doch die Ausgaben für das Stadion in Son Moix und das Trainingsgelände in Son Bibiloni – samt der neuen Players-Lounge - muss der Verein wohl kürzen müssen. Ob das 23.142 Plätze große Stadion in Son Moix überhaupt in der dritten Liga finanziert werden kann, ist fraglich. Zum Saisonende läuft zudem der Sponsorenvertrag der Iberostar-Gruppe aus, die die Namensrechte hielten.Aus sportlicher Sicht steigt Real Mallorca doppelt ab. Denn die zweite Mannschaft muss aus der dritten Liga zwangsabsteigen, da keine zwei Teams vom selben Verein in einer Liga spielen dürfen. Den dadurch frei gewordenen Platz könnte ein Viertligist einnehmen. UD Poblense und Santa Eulària aus Ibiza machen sich dadurch noch Hoffnung. Da beide Teams in unterschiedlichen Staffeln spielen, entscheidet der spanische Verband über den Aufsteiger. Bevorzugt werden könnte Poblense, da das Team in den Play-offs weiter als die Mannschaft aus Ibiza kam. Dieser Aufstieg würde wiederrum einen freien Platz in der vierten Liga bringen. Dadurch erzeugt der Abstieg Mallorcas eine Kettenreaktion.