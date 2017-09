Real Mallorca und Atlético Baleares erkämpfen sich jeweils drei Punkte

Nachdem die beiden Drittligisten Real Mallorca und Atlético Baleares am vergangenen Wochenende erstmals nach 37 Jahren wieder gegeneinander gespielt und sich mit 0:0 getrennt hatten, holten die Insel-Clubs am Sonntag (10.9.) zeitgleich jeweils drei Punkte gegen die Mannschaften von Atlético Saguntino, bzw. Valencia Mestalla.

Im Heimspiel im Stadion Son Moix in Palma de Mallorca ging Real Mallorca dank eines Treffers von Abdón Prats bereits in der vierten Minute in Führung und erspielte sich in der ersten Halbzeit weitere Torchancen. In der 63. Minute gelang den Gästen mit einem Tor durch Marín der Ausgleich. Real Mallorca legte jedoch in den letzten zehn Spielminuten nach, zunächst mit einem Tor durch Neuzugang Salva Sevilla (81.), dann traf Abdón Prats (87.) ein zweites Mal gegen Atlético Saguntino. Ein Treffer durch Nuha Marong kurz vor Abfiff auf das Mallorca-Tor konnte den Insel-Kickern den Sieg nicht mehr nehmen.

Auch das Team von Atlético Baleares, das im Auswärtsspiel im Stadion von Antonio Puchades antrat, ging zunächst gegen die Gastgeber in Führung, Frances Fullana traf für die Insel-Kicker in der 36. Minute. Über den Ausgleich durch Ferran (67.) konnten sich die Gastgeber nur kurze Zeit freuen: Álvaro Sánchez legte in der 75. Minute nach zum 2:1. /ff