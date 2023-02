Auf Mallorca nach der großen Liebe suchen ab Montag (6.2.) um 20.15 Uhr die Kandidaten der Kuppelshow "First Dates Hotel". Dann zeigt Vox die erste von acht Folgen der vierten Staffel des Formats. "Unter der spanischen Sonne begrüßen Gastgeber Roland Trettl und sein Team einsame Herzen, auf der Suche nach Liebe. Beim Blind Date im First Dates Hotel Restaurant sprühen hoffentlich die Funken, unter anderem bei Anja (30) und Philipp (28), Dirk (60) und Corina (55), die gemeinsam mit ihrer Tochter Jascha (20) angereist ist und auf Nico (23) treffen wird", heißt es in der Programmbeschreibung zur ersten Folge der Kuppelshow.

Spin-Off von "First Dates – Ein Tisch für zwei"

Bei der Dating-Show handelt es sich um ein Spin-Off der VOX-Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei". In "First Dates Hotel" packen Alleinstehende aus ganz Deutschland auf der Suche nach dem Partner fürs Leben ihre Koffer. Bei Gastgeber Trettl und seinem bekannten "First Dates"-Team checken sie dann im Landhotel Posada d'es Moli auf der Insel ein. Hier treffen die Teilnehmer nicht nur auf andere Singles, sondern auch auf das für sie bestimmte Blind Date. Das dürfen sie dann bei einem romantischen Abendessen besser kennenlernen. Funkt es während des Treffens, dürfen die Teilnehmer ihren Aufenthalt im Hotel mit ihrem Dating-Partner verlängern. Bei einem zweiten Date am Folgetag gibt es für sie die Chance, das Gegenüber noch genauer kennenzulernen. Passt es dann nicht, kann der Funke vielleicht noch auf einen der anderen Single-Hotelgäste überspringen.

Hotel ist nicht gleich Restaurant

Im Vox-Interview erklärt Moderator Trettl die Unterschiede zwischen einem Blind Date bei "First Dates Hotel" im Vergleich zu einem bei "First Dates - Ein Tisch für zwei": "Der Unterschied zwischen Restaurant und Hotel ist, dass man sich in einem Restaurant 1-3 Stunden befindet und in einem Hotel im Idealfall auch mal viel länger. Außerdem hat man viel mehr Möglichkeiten, auch in einer großen Hotellandschaft, außerhalb des Restaurants, Menschen kennenzulernen und möglicherweise verliebt man sich schon, bevor man das erste Date im Restaurant hat. Vielleicht sogar in jemand anderen als in den, mit dem man dann letztendlich das Date hat. Im Restaurant findet das so nicht statt, weil da wirklich zwei Menschen zusammen am Tisch sitzen und im Hotel wird einfach die gesamte Hotellandschaft genutzt", so Trettl.

Und Mallorca? Was macht das Format dort so besonders?

"Ein gravierender Unterschied zwischen Hotel und Restaurant ist natürlich auch, dass die Menschen in einen Flieger steigen, dass sie das Land verlassen und dass sie in diesem Fall auf einer Insel landen, wo das Klima ein völlig anderes ist, wo die Farben und die Luft anders sind und die grundsätzliche Lebensphilosophie der Menschen anders ist. Das sind alles Dinge, die dabei helfen, dich noch leichter zu verlieben", so Trettl weiter.

Auch die Frage, warum Mallorca der perfekte Ort für ein erstes Date ist, kann der Moderator ausführlich beantworten: "Für mich ist Mallorca grundsätzlich schon mal perfekt, weil ich schon sieben Jahre auf Mallorca gelebt habe. Es ist sozusagen 'meine' Insel, ich fühle mich hier wohl und möchte dieses Wohlfühlen auch an meine Gäste weitergeben. Natürlich ist es auch für unsere deutschen Gäste die Insel, die am meisten besucht wird, bei der die Kulinarik richtig gut ist und natürlich auch das Wetter sehr schön ist. Was ich auf Mallorca immer wieder erkenne ist, dass Mallorca einen ganz besonderen Geruch und Licht hat. Das sind alles Dinge, die dabei helfen, sich noch leichter zu verlieben."

Moderator hat selbst auf Mallorca gelebt

Moderator Trettl, der in Bozen geboren wurde, hat unter anderem vier Jahre lang als Küchenchef im Restaurant "Ca’s Puers" in Sóller gearbeitet. Vox-Zuschauer kennen ihn unter anderem aus seinen Einsätzen bei "Kitchen Impossible" und "Grill den Profi". Seit Frühjahr 2018 ist er bei "First Dates – Ein Tisch für zwei" als Gastgeber zu sehen. Die Mallorca-Folgen von "First Dates Hotel" laufen im Wochenrhythmus, jeweils montags um 20.15 Uhr auf Vox.

Das ist das Hotel

Dreh- und Handlungsort ist die Posada d'es Molí. Dabei handelt es sich um ein rustikales Hotel mit 22 Zimmern, das im Jahr 1897 errichtet wurde. Es befindet sich 15 Minuten von Palma entfernt und hat auf seinen 50.000 Quadratmetern große Gartenanlagen. Die Dreharbeiten fanden laut einer Sender-Sprecherin von 5. bis 15. September erstmals auf Mallorca statt. "Wir haben immer schon mit Mallorca geliebäugelt und jetzt gab es eine für uns gute Gelegenheit, die Insel als Standort auszuwählen", verrät eine Sender-Sprecherin. Rund 150 Personen seien an den Dreharbeiten beteiligt gewesen. Die Teilnehmer, die ein Date haben, wurden im Vorfeld in Deutschland ihren Vorlieben und Abneigungen nach „vermatcht“, schreibt der Sender zudem. Damit das Hotel und das Restaurant gefüllt aussehen, seien mallorquinischen Komparsen zum Einsatz gekommen.

„First Dates Hotel“ wird seit der ersten Staffel im Ausland produziert. Die erste Staffel wurde in Südfrankreich gedreht, für die zweite und dritte ging es nach Kroatien, für die die aktuelle Staffel nun nach Mallorca.