Spanisch lernen: Vorsicht, dass Ihr romantisches Date sich nicht als Termin beim Zahnarzt entpuppt

Es ist eine dieser Vokabeln, bei der man genau auf den Kontext achten muss, um nichts falsch zu verstehen: la cita kann ganz unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Und es ist schließlich wirklich nicht dasselbe, ob Sie mit einer netten Person ein „Date“ verabreden, einen unangenehmen „Termin“ beim Zahnarzt ausmachen oder ob schlicht von einem „Zitat“ die Rede ist. Und mit dem Ausdruck la citación will man all das schon gar nicht verwechseln. Denn hierbei handelt es sich meist um eine „Vorladung“ vor Gericht oder der Polizei.

So landen Sie schnell bei Tinder

Manchmal gibt es komische Überschneidungen: Ein libro de las mejores citas ist eher ein „Buch mit den besten Zitaten“ als eine Rendezvous-Aufzählung. Und wenn Sie bei Google spanischsprachige „Zitate von Albert Einstein“ finden wollen, geben Sie als Suchbegriff neben dem Namen citas ein. Gerade bei Suchmaschinen ist der Begriff citas aber verfänglich, weil eine casa de citas eben ein „Stundenhotel“ oder „Bordell“ ist und die aplicación de citas eine „Dating-App“. So landen Sie schnell bei Tinder & Co. oder erhalten bei einer Bildersuche Fotos, die nur sehr wenig mit Albert Einstein zu tun haben. Sind Sie also auf weise Sprüche aus, mögen Sie vielleicht auch frases célebres (berühmte Sätze) bei der Suche hinzufügen. Eine cita textual ist ein „wörtliches Zitat“, eine cita con el pasado etwa „eine Verabredung mit der Vergangenheit“ und eine cita a ciegas ein „Blind Date“.

Einen Termin beim Amt ausmachen

Bei der Kombination cita previa geht es darum, „vorab“ einen „Termin“ zu vereinbaren – sei es beim Zahnarzt (el dentista), der Hausärztin (la médico de cabezera), beim TÜV (la ITV), der Ausländerbehörde (la extranjería) oder dem Einwohnermeldeamt (la oficina de empadronamiento). Am Telefon sagen wir zum Beispiel: Quiero concertar una cita previa para el dentista. (Ich würde gern einen Termin beim Zahnarzt ausmachen.) Vielleicht bekommen Sie als Antwort: Hay lista de espera. Actualmente citamos a los pacientes dentro de tres semanas. En caso de urgencia puede pasar durante nuestro horario de atención al público. (Es gibt eine Warteliste. Zurzeit vergeben wir Termine für in drei Wochen. In dringenden Fällen können Sie während der Sprechzeiten vorbeikommen.)