Tennis auf Mallorca spielen: Plätze, Preise, Mitspieler und die beliebtesten Zeiträume für Urlauber

Wer im April in Peguera Tennis spielen wollte, hatte keine Chance. „Dann sind wir die absolute Tennishochburg. Der ganze Monat war ausgebucht. Es ist die heißeste Phase der Saison“, sagt Valerie Yenilmez. Sie leitet mit ihrem Mann Ali die Tennis Academy Mallorca. „Seit 40 Jahren schon. Früher waren wir der größte Anbieter der Insel. Dann kam Rafael Nadal mit seiner Akademie und hat alle überholt.“

Wobei der Mallorquiner, der mutmaßlich die letzte Saison seiner Karriere spielt und derzeit bei den Madrid Open weilt, ein Werbefaktor für die ganze Insel ist und Hobbyspieler anlockt. „600 Leute waren es bei uns täglich im April“, sagt Yenilmez. „Ganze Mannschaften aus Deutschland und der Schweiz. Sie bereiten sich auf die Freiluftsaison vor. Das ist im Tennis meist doch ein Unterschied zum Spiel in einer Halle.“ Nun im Mai lasse die Nachfrage etwas nach, wobei jetzt verstärkt Skandinavier die Filzbälle übers Netz schlagen.

15 Sandplätze stehen den Spielern in Peguera zur Verfügung. „Auf der Anlage haben wir 100 Palmen. Es ist paradiesisch“, sagt Yenilmez. Von 8 bis 20 Uhr können die Plätze für 20 Euro die Stunde (16 Euro von Oktober bis März) gemietet werden. Wer auf der Insel lebt oder regelmäßig zu Besuch ist, kann über eine Mitgliedschaft nachdenken. Das halbe Jahr kostet 360 Euro, elf Monate (ohne den April) 599 Euro. Dafür kann so oft gespielt werden wie gewünscht. „Wir haben auch eine sehr große Spielerkartei, um Gegner zu vermitteln. Darunter sind viele Deutsche und Engländer aller möglichen Leistungsstufen“, sagt Yenilmez. Fünf Trainer bieten Tennisstunden an. „Die kosten zwischen 50 und 70 Euro inklusive Platzmiete.“ Der Preis hängt vom Trainer ab. Als früherer ATP-Profi habe ihr Mann einen etwas höheren Stundensatz. Gruppenkurse gibt es in Peguera nur auf Anfrage. Der Tennisclub organisiert sporadisch Turniere. „Beliebt ist unser Silvester-Wettkampf , um das Jahr mit Tennis zu beenden“, sagt die Chefin (tennisacademymallorca.com).

Nach dem Tennis in den Pool - der Club in Sóller

Weniger für Urlauber und mehr für Residenten ist der Sóller Tennis Club gedacht. „Die Aussicht ist fantastisch. Man schaut auf die Berge oder den Marktplatz mit der Kirche“, sagt Tomas Baker. Neben vier Sandplätzen gibt es ein Feld mit Kunstrasen. „Das ist aber eher für die Kinder gedacht.“ Für den monatlichen Mitgliedsbeitrag von 50 Euro ist nicht nur die Platzmiete inbegriffen, sondern auch die Poolnutzung. Nicht-Mitglieder zahlen 28 Euro pro Stunde. Geöffnet ist montags bis sonntags von 8 bis 22.30 Uhr. Zu Ostern sowie im Juli und August ist mit größerem Andrang zu rechnen.

Drei Trainer bieten Privatstunden für 60 Euro an. Billiger sind die Gruppenkurse für Kinder und Erwachsene. Eine Einheit die Woche kostet 45 Euro, zwei 66 Euro. Bis zu vier Spieler stehen dann auf dem Platz, die Trainer ordnen die Gruppen nach Niveau ein. Der Club nimmt an der „Bergmeisterschaft“ gegen andere Orte in der Tramuntana teil (sollertennisclub.com).

Routine in Palma - die öffentlichen Tenniskurse

Das Rathaus Palma vermietet die sechs Tennisfelder mit einfachem Betonboden in der Sportanlage Son Moix für 16 Euro die Stunde. Beliebt sind die Gruppenkurse, für die es eine monatelange Warteliste gibt. Die Einschreibung kostet 8 Euro, der monatliche Tarif 41 Euro. Gespielt wird zwei Mal die Woche eine Stunde. Der Ablauf ist fast immer gleich: Zur Erwärmung werden ein paar Bälle übers Netz geschlagen. Der Trainer fungiert als Ballmaschine. Im Anschluss gibt es verschiedene Spielformen. Nur selten greifen die Lehrer korrigierend ein. Alle paar Monate wird ein Turnier organisiert. Das Niveau reicht von blutigen Anfängern zu semiprofessionellen Spielern (ime.palma.es).

Eigene Frauengruppe - Tennis spielen in Cala Millor

Ein ähnliches Modell bietet Rosa Andrés – ehemals Platz 152 im Tennisranking – in Cala Millor an. 50 Euro kosten die zwei Stunden Unterricht pro Monat in der Gruppe. 50 bis 75 Euro die Privatstunde. „Für Rosa ist es wichtig, eine separate Gruppe nur für Frauen zu haben“, sagt ihr österreichischer Geschäftspartner Hermann Kratochwill. Gespielt wird in der RA Academy auf sechs Sandplätzen. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 20 Uhr. Die Platzmiete beträgt 18 Euro von März bis Oktober, in den restlichen Monaten 15 Euro. Vom 23. bis 25. Mai werden erstmals die RA Open veranstaltet, ein für alle Alters- und Leistungsklassen geöffnetes Turnier. „Es kommen auch Ex-Profis, die Workshops anbieten“, sagt Kratochwill (ratennisacademy.net).

Wie in WImbledon spielen - der Mallorca Country Club in Santa Ponça

„Vier Mal im Jahr kommt die Platzwärter aus Wimbledon und kontrollieren unseren Rasen“, sagt Fabian Kainz, Leiter des Mallorca Country Club in Santa Ponça. Ende Juni werden hier die Mallorca Championships ausgetragen, die die ATP-Spieler auf den Grand Slam vorbereiten. Derzeit ist der Club für alle geöffnet. Ab Oktober soll der Zutritt nur noch Mitgliedern vorbehalten sein. Neben den sechs Rasenplätzen gibt es fünf Sand- und einen Hartplatz. Zusätzlich zu Padel wird auch Pickleball angeboten. „Darauf stehen die US-Amerikaner, und von denen kommen immer mehr“, sagt Kainz.

Die Mitgliedschaft gibt es in verschiedenen Paketen. Der jährliche Preis reicht von 1.350 bis 25.000 Euro. Tickets für die Mallorca Championships sowie der Zutritt zum Fitnessstudio und Spa sind enthalten. Nicht-Mitglieder dürfen nur mit einem Trainer auf das heilige Grün. Die Stunde „Wimbledon Experience“ kostet 150 Euro. Die Miete für Hart- oder Sandplatz beträgt 50 Euro. Geöffnet ist täglich von 8.30 bis 22.30 Uhr. Die Chancen sind gut, einen Tennis-Promi anzutreffen. Angelique Kerber, Naomi Osaka oder Novak Djokovic sind Ehrenmitglieder (mallorcacountryclub.es).

Bei den Schweden aufschlagen

Auch der Palma Sport & Tennis Club des Schweden Mikael Landström gehört zu den exklusiveren seiner Zunft. 300 Euro kostet allein die Einschreibegebühr. 160 Euro der monatliche Mitgliedsbeitrag, in dem neben dem Tennis auch das Fitnessstudio und das Spa enthalten sind. Nicht-Mitglieder, die einen der fünf Sandplätze mieten wollen, zahlen 55 Euro pro Stunde. Die Tennisstunde kostet 85 Euro. Bis zur Corona-Pandemie war der Tennisclub für den Legends Cup bekannt – ein Turnier ehemaliger ATP-Profis (palmatennis.com).

Der Platzhirsch - die Rafa Nadal Academy

Die meisten Plätze hat die Rafa Nadal Academy in Manacor: 22 auf Sand (sieben davon teilweise überdacht), vier Hallenhartplätze und 19 Betonplätze. Die Miete läuft über die App „Playtomic“ und kostet 12 Euro die Stunde. Den zweistündigen Gruppenkurs (bis zu vier Personen) gibt es für knapp 100 Euro. Für den gleichen Preis gibt es einen einstündigen Kurs, der Tennis mit Konditionstraining verbindet. Zudem bietet die Akademie zahlreiche Kurse in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt an. Der kostet zwar entsprechend, dafür sind Fitnessstudio und Spa enthalten. Die Chancen stehen gut, Rafael Nadal zu erspähen, wenn er auf Mallorca ist (rafanadalacademy.com).