Riesenschreck für "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen auf Mallorca: Ihr kleiner Sohn Giulio ist am Samstagmorgen (4.5.) an der Playa de Palma plötzlich verschwunden. Sichtlich bewegt erzählt die Betreiberin des Hostals Playa de Palma auf Instagram, dass sie mit dem Vierjährigen und ihrer Mutter unterwegs war. "Wir wollten eine Autovermietung für meine Mama suchen, weil sie mit Freunden hier ist." Der Kleine sei die ganze Zeit neben ihr hergelaufen.

Plötzlich war er weg

In einem Moment habe sie sich an ihren Sohn gewandt: "Komm, Giulio, wir gehen in die andere Richtung." Doch sie habe keine Antwort bekommen. "Mein erster Gedanke war, dass er sich versteckt hat, weil er so gerne Verstecken spielt in den Geschäften." Sie und ihre Mutter hätten die Läden abgesucht, aber weit und breit war von dem Kind keine Spur.

"Wir haben gerufen und geschrien", erzählt die Auswanderin. Mitarbeiter der umliegenden Läden und Restaurants hätten bei der Suche mitgeholfen. Dann sei eine Polizeistreife vorbeigefahren. "Die haben sofort ihre Kollegen verständigt." Zu dem Zeitpunkt war Giulio schon seit zehn Minuten verschwunden.

Sie überlegte, dass er nach Hause gelaufen sein könne, aber auch da war er nicht zu finden. Daraufhin habe sie ihren Mann Marco Gülpen informiert. Mittlerweile hatten sich viele Menschen bei der Suche angeschlossen. Doch es sollte noch zehn Minuten dauern, bis die Polizei gekommen sei und sie informiert habe, dass man Giulio gefunden habe.

In den Armen einer Spanierin

In den 20 Minuten hatte der Kleine eine beachtliche Strecke zurückgelegt. "Verloren haben wir ihn am Balneario 7 und gefunden haben sie ihn am Balneario 4." Sie sei dahin gelaufen. Dort habe ihn eine Spanierin auf dem Arm gehabt, zahlreiche Polizeibeamte standen um die beiden herum. "Ich habe nur noch geheult und ihn in den Arm genommen. Man rechnet ja einfach sofort mit dem Schlimmsten. Mir sind so viele Sachen durch den Kopf gegangen in dem Moment."

Was war passiert?

Doch was war passiert? Anscheinend war ein anderer Junge mit dem Fahrrad unterwegs und Giulio sei ihm hinterhergerannt. "Er wollte schneller sein als der Junge. Er hat gar nicht nach links oder rechts geschaut, wollte nur ein Wettrennen machen. Und irgendwann hat er auch gemerkt, dass ich nicht mehr da bin", so die Auswanderin.

Tamara Gülpen sagt, der Vorfall zeige, wie schnell so etwas gehen kann. "Ich habe immer gesagt: Mir kann so etwas nicht passieren, weil ich immer so gut aufpasse. Er ist immer bei mir. Und das hat mich heute eines Besseren belehrt." Es sei das "schlimmste Gefühl meines Lebens" gewesen. /pss