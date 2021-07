Palma lohnt sich nicht nur als Shopping-Destination an einem verregneten Urlaubstag, sondern auch als Städtetrip oder als Verlängerung des Mallorca-Urlaubs um einige Tage. Mit dem Fahrrad lässt sich die Stadt überraschend gut erkunden, schon nach wenigen Minuten in Richtung Osten kommt man an schönen, nicht überlaufenen Buchten und sogar an einem Naturschutzgebiet vorbei. So in etwa lautet das – für Mallorca-Kenner freilich bedingt überraschende – Fazit der Palma-Folge der Podcaster Adrian Klie und Christoph Streicher.

Seit 2019 berichten die beiden Schulfreunde in dem erfolgreichen Format „Welttournee“ von ihren Reiseerlebnissen. Mehr als hundert Länder haben die beiden 33-Jährigen seit ihrem Abitur 2007 gemeinsam bereist, trotz nur 30 Urlaubstagen pro Jahr. Streicher und Klie sind keine Aussteiger und auch keine Reiseblogger. Das hebt sie von vielen anderen Mallorca-Podcastern ab. Auch dass ihre Trips jedermann einfach nachmachen kann, auch noch Jahre später, ist ihr Erfolgsrezept. „Man braucht weder monatelang frei, noch ein großes Budget“, so Streicher. Eher Boutique-Hotel statt Airbnb, und immer wenn es geht, die Einheimischen unterstützen, lautet das Motto.

Im Vergleich zu Zielen wie Guatemala haben Folgen über schnell erreichbare oder erschwingliche Destinationen besonderen Erfolg. Im Schnitt 10.000 Zuhörer schalten bei den wöchentlich erscheinenden, rund 25-minütigen Folgen ein. Auch die „Süddeutsche“ und der „Spiegel“ haben das Format schon empfohlen, von Apple wurde es 2019 als „Podcast-Show des Jahres“ ausgezeichnet.

Auf Mallorca waren die beiden schon öfter. Während Klie sich in anderen Folgen immer wieder als treuer Ballermann-Fan outet, hatte Streichers Reisefieber dort gewissermaßen seinen Anfang. „Mein allererster Flug ging auf die Insel, als ich etwa elf Jahre alt war. Wir sind bei Regenwetter in Hannover los und dann in eine für mich ganz andere Welt geflogen. Die ersten Palmen, die man schon am Flughafen sieht, dann die Windmühlen, das brennt sich ein“, schwärmt der Online-Marketing-Mitarbeiter, der seit neun Jahren in Barcelona lebt. Und während der Pandemie? Schwärmten sie den Zuhörern vor, welche schöne Ecken es in Deutschland gibt, etwa das Vogt- oder Saarland.

