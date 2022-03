Die Ex-"Bachelor"-Kandidatin und Mallorca-Freundin Angelina Pannek hat am Sonntag (20.3.) auf ihrem Instagram-Profil bekannt gegeben, dass sie und Ex-"Bachelor" Sebastian Pannek ein zweites Mal Eltern werden.

"Unser kleiner Schatz. Dein großer Bruder, Mama & Papa können es kaum erwarten, dich in den Armen zu halten. Wir sind unendlich dankbar für unser Glück, dass du uns als Familie komplett machst. Wir lieben dich unendlich", schrieb die 30-Jährige in dem sozialen Netzwerk zu einem verschmusten Pärchenbild, auf dem man auch schon einen kleinen Babybauch erkennen kann. Seit Juni 2020 hat das Paar, das teilweise auf Mallorca lebt, bereits einen kleinen Jungen, den es aber nie in den sozialen Netzwerken zeigt. Auch, wo sich das zu Hause der beiden auf der Insel befindet, verrät das Paar auf Instagram bewusst nicht.

Angelina Pannek kam bei der Staffel das RTL-Dating-Formats "Der Bachelor" 2014 ins Finale und nahm anschließend an mehreren TV-Shows wie auch Reality-Formaten, etwa "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", teil. Seit Sommer 2019 ist sie mit Sebastian Pannek liiert, seit 2020 sind die beiden verheiratet. Sebastian Pannek war 2017 der Protagonist der "Bachelor"-Staffel und zunächst mit der Gewinnerin Clea-Lacy liiert. Auf Instagram berichtet das Paar auch regelmäßig von seinem Leben auf Mallorca.