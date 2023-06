In diesen Karaoke-Bars auf Mallorca können Sie selbst auf der Bühne stehen

Lust darauf, sich mit Freunden auf die Bühne oder zumindest vors Publikum zu wagen, gemeinsam aus voller Kehle musikalische Klassiker zu trällern und dazu zu tanzen? Eine Auswahl an Karaoke-Bars auf Mallorca:

Karaoke Brisas Pub

Wer im Carrer de l’Arquebisbe Aspàreg, 49, in Palma am Mikrofon alles geben will, muss am Eingang der unscheinbaren Bar klingeln. Dann empfängt einen oft Besitzer Tasio Fresneda höchstpersönlich, fragt nach der Gästezahl und führt einen zu seinem Platz. Dort kann man dann einen QR-Code scannen und sich in der App „listadoskaraoke“ seine Wunsch-Lieder auswählen. Wer textunsicher ist, kann seine Augen, sobald er das Mikro in der Hand hält, sicherheitshalber auf den Teleprompter richten. Geöffnet: täglich außer montags 22–3.30 Uhr, FB: Karaoke Brisas PUB

Intergalacticbar

Auch in Palmas Szeneviertel Santa Catalina kann man sich im Carrer Caro, 19, immer einmal wieder ans Mikro stellen. Oft finden die Karaoke-Abende freitags ab 20 Uhr statt. Interessenten sollten sich am besten in den sozialen Netzwerken des Lokals informieren. Geöffnet: Do. 20–2 Uhr, Fr./Sa. 20–4 Uhr, FB: Intergalactic bar, IG: intergalacticbar

MK Arena

Ob auf Deutsch, Englisch oder Spanisch: An der Playa bietet im Carrer de Miquel Pellisa, 5, Wirtin Gerlinde Weininger täglich ab 22 Uhr eine große Liedauswahl mit „fast allem, was über vier bis sechs Wochen auf dem Markt ist“. Gäste können ihre Wünsche auf Kärtchen schreiben und später auf Großleinwänden die Liedtexte ablesen. Auch als Gruppe kann man seine Gesangskünste unter Beweis stellen. Während der Live-Auftritte der Künstler (Di. 23.30 Uhr, andere Tage: 0.30 Uhr) pausiert das Karaoke-Angebot. Geöffnet: täglich von 22–3 Uhr, IG: mk.arena.mallorca, FB: mk.arena_

Sparkles Night Club

Im Carrer de sa Marina, 3, in der Gemeinde Santanyí, ganz in der Nähe der Cala Egos, kann man zumindest bis Ende Oktober täglich von 21 bis 0 Uhr singen. Danach verwandelt sich das erst kürzlich rundum renovierte Lokal in eine Diskothek, in der die Gäste bis morgens Party machen können und in der ab und an auch ein deutscher DJ auflegt. Liedwünsche können Besucher gegenüber Malcolm äußern. Er singt auch selbst. Geöffnet: täglich 12–4 Uhr, IG: sparklesnightclub, FB: Sparkles Night Club

Mc Taverish

Das Lokal im Carrer de Ramon de Montcada, 21, ist in Santa Ponça bekannt dafür, dass sich hier nur diejenigen auf die Bühne trauen, die auch über sich selbst lachen können. Der Grund: Der Moderator der Karaoke-Nächte zieht einen schon einmal gehörig durch den Kakao. Geöffnet: täglich 9.30–4 Uhr, IG: mctavishes_santaponsa, FB: Mc Tavishes

Rose and crown

Seit 1991 kann man auch im Carrer Cristòfol Colom, 24, in Cala Millor fast jeden Tag von 22 bis 0 Uhr in drei Sprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch) Karaoke singen. Einfach das Wunschlied mitsamt dem eigenen Namen auf die ausliegenden Zettel schreiben! Geöffnet: täglich außer montags, 19– 1 Uhr, IG: rosecrown calamillor1, FB: Rose & Crown Cala Millor

Sportsbar Bull’s Eye

Schon seit viereinhalb Jahren kann man immer samstags von 19–23 Uhr in dem Lokal einer deutschen Familie im Carrer de Fetget, 9, in Cala Millor losträllern. Gäste schreiben ihre Liedwünsche auf ausliegende Zettel, singen können dann immer nur zwei gleichzeitig. Für die Karaoke-Action stehen drei Fernseher zur Verfügung. Geöffnet: täglich bis auf sonntags, 9–13.30 Uhr, 18.30–2 Uhr, IG: bullseye_calamillor, FB: Bull’s eye Sportsbar

The King’s head

Im Nachbarort Sa Coma gibt es auch in dem täglich geöffneten Lokal im Carrer dels Baladres, 29, schon seit über 20 Jahren mehrmals pro Woche Karaoke-Abende. In einer Woche montags, mittwochs, freitags und sonntags (an den anderen Tagen gibt es Livemusik), in der darauffolgenden Woche dienstags, donnerstags und samstags. Gesungen wird bis Ende Oktober von 21.30 bis 0.30 Uhr. Geöffnet 16–3 Uhr, IG: kingheadsacoma, FB: The king’s head-Sa Coma

Britannia Pub

Nur wenige Meter weiter finden singfreudige Gäste in der Avinguda de les Savines dasselbe Angebot. Der Besitzer ist derselbe wie der des The King’s Head. Wenn in letzterem Lokal Livemusik gespielt wird, können Laien im Britannia Pub singen und umgekehrt. Geöffnet: täglich 11–2 Uhr, IG: britanniasa coma, FB: Britannia Sa Coma

The Red Lion

Auch in der Deutschenhochburg Can Picafort im Norden kann man im Passeig Colom, 50, bis Ende Oktober täglich (außer montags) von 20 bis 23.30 Uhr seine Gesangskünste unter Beweis stellen. Geöffnet ist die Bar länger. Wer etwa einen Song auf Deutsch performen will, kann ihn dem britischen Betreiber einfach auf seinem Handy, z. B. auf Youtube, zeigen. Es gibt vier Fernseher, die die Texte übertragen. Geöffnet: täglich außer montags, 20–3 Uhr, IG: the_red_lion_can_picafort, FB: The Red Lion