Die Playa de Palma ist längst nicht nur der berühmt-berüchtigte Ballermann mit seinen Kampftrinkern und Partyurlaubern. Nirgendwo anders wird das so deutlich wie in der Höhe: Immer mehr schicke Dachterrassen - neudeutsch Rooftop-Bars oder Skybars - laden in den Hotels auch externe Gäste zu einem gepflegten Drink ein. Ein Rundgang, von Can Pastilla bis Arenal.

Hotel Las Arenas

Den Anfang unserer Rooftop-Bar-Auswahl (von Palma aus gesehen) macht das Hotel Las Arenas in Can Pastilla (Carrer de Tito Livio, 14). Die Bar befindet sich im siebten Obergeschoss und hat für externe Besucher täglich von 20 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Derzeit gibt es mittwochs Livemusik und täglich Cocktails, die um die zehn Euro kosten. Besonders hier: ein beleuchteter Springbrunnen, der im Hintergrund plätschert, sowie der Panoramablick über den Yachtclub Sant Antonio de la Playa sowie die gesamte Playa de Palma. Instagram: hotellasarenas

HM Tropical

An der Playa befinden sich mehrere Hotels der Kette HM. Auf drei von ihnen gibt es Sky Bars, die auch für Nicht-Hotelgäste zugänglich sind. Eines davon ist das Vier-Sterne-Hotel Tropical (Carrer de Marbella, 16). Die Bar im 8. Stock öffnet täglich ab 20 Uhr. Von der Dachterrasse aus hat man einen unverbauten Blick aufs Meer. Mittwochs bis samstags legen DJs auf. Am 19. August findet eine Mexican Sunset Party statt. Tickets kosten 20 Euro im Vorverkauf (entradium.com), 25 Euro an der Abendkasse. Fingerfood und ein Cocktail sind inklusive. hmtropical.com

Hotel Negresco

Im Carrer de Neopàtria, 2 befindet sich das Erwachsenen-Hotel Negresco. In der achten Etage gibt es täglich von 11 bis 19 Uhr eine kleine Chill-out-Zone. Neben Cocktails, die ab sechs Euro kosten, kann man sich hier auch mit Snacks versorgen. Der Blick aufs Meer ist unverbaut. Wer den Pool und die Liegen benutzen will, muss sich einen Daypass kaufen (18 Euro, mit Mittagessen 30 Euro), am besten direkt beim Hotel buchen: Tel. 971-26 31 62. negrescomallorca.com

HM Gran Fiesta

Direkt an der Promenade liegt das Vier-Sterne-Hotel Gran Fiesta. das ebenfalls zur Kette HM gehört (Carrer de Marbella, 28). In der Skybar im zehnten Stock dürfen auch externe Gäste täglich ab 20 Uhr ohne Reservierung Drinks und Aussicht genießen. Die Dachterrasse beeindruckt mit ihrem besonders modernen Infinity-pool. Von Freitag bis Montag legen unterschiedliche DJs auf. Von 80s, Dance oder House sind alle Musikstile vertreten. hmgranfiesta.com

Hotel Obelisco (Okun)

Noch bis Ende Oktober geöffnet ist auch das Vier-Sterne-Hotel Obelisco (Camí de les Meravelles, 10) mit seinem Rooftop im 13. Stock. Dort ist auch das Restaurant Okun ansässig, das sich auf Mittelmeer-Küche spezialisiert hat. Drinks wie Caipirinhas oder Mojitos kosten hier zehn Euro. Die Dachterrasse mit gehobenem Ambiente ohne richtigen Pool ist täglich von 17 bis 1 Uhr geöffnet. Das Restaurant ist montags und dienstags geschlossen. hotelobelisco.com

Hotel Pabisa Bali Park & Towter (Amrum Sky Bar)

Vom Hotel Pabisa Bali Park & Tower aus, das offiziell im Carrer Pare Bartolomé Salvá, 18, also der „Schinkenstraße“ liegt, sind der Bierkönig, das Bolero und die Rutschbahn nur wenige Meter entfernt. Die Amrum Sky Bar ist im 13. Obergeschoss untergebracht und lädt von 16 Uhr bis Mitternacht täglich auch externe Gäste ein. Viel Hunger mitbringen sollten diese allerdings nicht, denn es gibt nur ein paar Snacks, dafür freitags und samstags ab 19 Uhr DJ-Musik. amrumskybar.com

Hipotels Gran Playa de Palma (Heaven Rooftop Bar)

Im Vier-Sterne-Hotel Hipotels Gran Playa de Palma (Carrer de les Canyes) dürfen es sich auch Nicht-Hotelgäste in der Heaven Rooftop Bar gemütlich machen. Die Bar in der siebten Etage öffnet täglich von 18 Uhr bis Mitternacht. Die Theke befindet sich im Hotel, draußen gibt es einen weitläufigen Lounge-Bereich. Gäste haben die Auswahl zwischen verschiedenen Weinen, Gin, Bier und Cocktails, die von professionellen Barkeepern zubereitet werden. Auf der gemütlichen Holzterrasse ohne Pool gibt es neben Livemusik auch Shows etwa von Tänzern. hipotels.com

Iberostar Selection Llaüt Palma (Katagi Blau)

Im siebten Stock des erst Ende 2017 eröffneten Fünf-Sterne-Hotels Llaüt Palma (Avenida América, 2) lädt das Restaurant Katagi Blau mit seiner Fusionsküche zum Verweilen ein. Montags und dienstags gibt es aktuell kein Show-Cooking. Montags öffnet das Restaurant um 19.30 Uhr, an den restlichen Tagen ist es von 12 Uhr bis Mitternacht geöffnet, allerdings auch nicht durchgehend (am Mittag ist die Küche geschlossen). Wer im Restaurant Platz nehmen will, sollte reservieren (971-59 60 18). Wer nur kommt, um etwas zu trinken, muss das nicht. katagiblau.com

Hm Ayron Park

In die in der 8. Etage des HM Hotels Ayron Park (Carrer Trasimeno, 7) gelegene Sky Bar sind auch Nicht-Hotelgäste eingeladen. Die wegen ihrer Sunset-Partys beliebte Bar ist täglich von 20 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Verschiedene DJs sorgen donnerstags bis sonntags für Hintergrundmusik. Vom Dach aus kann man den Blick über die Bucht von Palma schweifen lassen. Am 2. September steigt die Closing Sunset Party. Tickets kosten 20 Euro im Vorverkauf (entradium.com), 25 Euro an der Abendkasse – mit Fingerfood und Begrüßungscocktail. hmayronpark.com

Skylounge Mallorca

Wer feiern möchte, ist auch in der Skylounge (Carrer de Cartago, 13) bestens aufgehoben. Mit unverbautem Blick auf die Playa kann man sich für ab 30 Euro Champagner-Flaschen an den Tisch bringen lassen. Das Bar-Personal bedient seine Gäste täglich von 21 bis 2 Uhr. Wer mit einer Gruppe kommen möchte, sollte online unter vip.skyloungemallorca.com einen Platz reservieren. Das Ambiente ist etwas exklusiver als bei einigen der anderen Rooftops. Packen Sie also Ihr schönstes Abendkleid, hohe Schuhe oder Hemd aus! skyloungemallorca.com