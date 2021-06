Am Mittwoch (23.6.) gab es im Castillo Hotel Son Vida im gleichnamigen Stadtteil in Palma de Mallorca etwas zu feiern: den 60. Geburtstag eines der vornehmsten Hotels der Insel. Zumindest mit einem Umtrunk im kleineren Rahmen stießen die Verantwortlichen zusammen mit den Gästen auf die sechs Jahrzehnte an. Die große Sommerparty, die das bekannte Hotel einmal pro Jahr organisiert, wird voraussichtlich erst wieder im Jahr 2022 stattfinden. Dann sind größere Zusammenkünfte hoffentlich wieder erlaubt.

Die Geschichte des Luxushotels begann am 23. Juni 1961 mit einer der elegantesten Eröffnungsfeiern, die je auf Mallorca stattfand. Die Liste der Prominenten, die im Laufe der Jahrzehnte hier unterkam. Eine kleine Auswahl führt von Fürst Rainier, Grace Kelly und Michail Gorbatschow über Maria Callas, John Lennon und Brigitte Bardot bis zu Truman Capote, Niki Lauda oder Woddy Allen.

Das Hotel hat im Laufe der Jahre mehrfach die Besitzer gewechselt. Seit 1995 gehört es ebenso wie das benachbarte Sheraton Arabella und die Golfplätze von Son Vida der deutschen Schörghuber-­Gruppe. Derzeit ist das Castillo Son Vida Teil der Marke "The Luxury Collection" von Marriott International. Das Hotel verfügt über 164 Zimmer. /sw