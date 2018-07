Erste Peace-Party im Bikini-Hotel Mallorca mit Jan Josef Liefers

Sie kamen mit etwas Verspätung, aber sie kamen. Das Schauspieler-Ehepaar Jan Josef Liefers und Anna Loos mussten sich wie alle der gut 200 Gäste dem scheinbar endlosen Stau hinunter nach Port de Sóller stellen, um zur Eröffnungsparty des neuen Bikini Island & Mountain Hotels zu kommen. Doch war man erst einmal da, verfiel man sofort dem Charme des im Hippie-Stil eingerichteten Hauses.

Jan Josef Liefers tauchte mit seinem Blumenhemd und den offenen Schuhen völlig in der Menge ab, Anna Loos trug ein langes Kleid im Stil der 60-Jahre mit einem Hauch von Rosa und beide stellten sich – wie könnte es im Jahr 2018 auch anders sein – für Selfies mit Fans zur Verfügung. Am Pool des aus den 70er-Jahre stammenden und rundum erneuerten Hotels traf man auch auf Schauspieler Ralf Bauer, der sich mit seiner Cowboy-Weste, Hut und Jeans vielleicht etwas in der Zeit vertan hatte, neben dem Galeristen und Künstler Frank Krüger. „Schade, dass ich meine Badehose nicht dabei habe", sagte Krüger mit Blick auf das riesige aus Mosaik zusammensetzte Peace-Zeichen im Wasser.

„Mir gefällt das Hotel sehr gut, es hätte von den Farben her noch knalliger sein können", sagte Petra Steiner, Präsidentin des Lions Club Palma. Als gegen 23.30 Uhr die Musik am Pool aus Rücksicht auf die Nachbarn ausgemacht wurde, ging die Party auf der Dachterrasse weiter. Dort wurde über das Elfmeterschießen der russischen Nationalmannschaft gegen Kroatien gejubelt, bis auch hier wieder gechillt wurde, wie es sich für ein Hippie-Hotel gehört.