Oktoberfest auf Mallorca: Auf eine Maß Bier im Pueblo Español

Bier lässt sich das ganze Jahr über an den Mann oder die Frau bringen, doch das Oktoberfest in München schlägt jedes Jahr aufs Neue die Rekorde. 2017 flossen dort 7,5 Millionen Liter-Maß Bier. Damit kann das größte Oktoberfest auf Mallorca nicht ganz mithalten. „Wir rechnen damit, zwischen 20.000 und 30.000 Liter Bier zu zapfen", sagt Miki Jaume vom Veranstalter Trui Espectacles, der nach einem Jahr Pause sein Oktoberfest zum ersten Mal im Pueblo Español steigen lassen wird. Trui bezieht ab dem 28. September den Saal Sala Magna und deren Terrasse, oberhalb des Freilichtmuseums. Fassanstich ist um 21 Uhr. Ein Zelt im ursprünglichen Sinne gebe es nicht, aber die Dekoration sei typisch in Weiß-Blau gehalten. Der Eintritt ist frei, und die Maß Bier kostet wie in den vergangenen Jahren acht Euro – in München sind es bis zu 11,50 Euro. „Geöffnet haben wir abends von 19.30 bis circa 23 Uhr." Am 15. Oktober wird zum letzten Mal angestoßen.

Neben Original-Paulaner-Oktoberfestbier, Schweinshaxen und bayerischen Brezeln gebe es auch allerhand Speisen à la carte zur Auswahl. Dafür arbeite man wieder mit der deutsch-mallorquinischen Metzgerei Abel zusammen. Fußballspiele würden auf einer 60 Quadratmeter großen LED-Leinwand übertragen, sogar ein Live-Stream ins Paulaner-Zelt in München sei geplant. Live-Musik gibt es von „Eva & the Hurricans". Es ist das sechste von Trui auf der Insel organisierte Oktoberfest, 2016 war man auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret. „Der große Saal im Pueblo Español bietet da einen schöneren Rahmen", so Micki Jaume.

Reservierungen unter www.oktoberfestmallorca.es