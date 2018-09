Königin Letizia: royale Visite in Pflegefachschule auf Mallorca

Königin Letizia in Marratxí.

Königin Letizia in Marratxí. Foto: DM

Nicht alle auf Mallorca waren über den royalen Besuch begeistert: Königin Letizia hat am Donnerstag (27.9.) die Berufsschule in Marratxí besucht, um der Eröffnung des neuen Schuljahres beizuwohnen. Vor dem Eingang warteten rund zwei Dutzend Monarchie-Gegner, die in Anwesenheit von Letizia die Republik hochleben ließen.

Die Königin besuchte die Ausbildungsräume für Pflegefachkräfte, später stand auch eine Visite im Zentrum Son Llebre auf dem Programm, wo Menschen mit geistiger Behinderung untergebracht sind. Begleitet wird Letizia von der spanischen Bildungsministerin Isabel Celaá.

Das Personal des Zentrums CIFP Son Llebre hatte im Vorfeld Bedenken über den Besuch geäußert. Wie die MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca" berichtete, beschwerten sich einige Lehrer des Zentrums darüber, dass der Besuch und der damit verbundene Trubel den Ablauf im Zentrum durcheinanderbringen und einige Schüler verunsichern könnten. Das Königshaus hätte Mitarbeiter und Schüler zu wenig über die Details informiert. Auch kritisiert das Personal, dass die Angehörigen der Schüler während des königlichen Besuchs nicht ins Heim können.

Das Zentrum im Ortsteil Pla de na Tesa war eingerichtet worden, um Pflegefachkräfte auszubilden. Die spanische Monarchin hat die Arbeit in Ausbildungs-Einrichtungen in Spanien stets unterstützt und dies durch zahlreiche Besuche vor Ort zu besonderen Anlässen deutlich gemacht. Auf Mallorca war Letizia zuletzt zusammen mit der Königsfamilie im Rahmen der royalen Sommerfrische. /ff/sw