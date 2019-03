So bunt und politisch feiert Palma de Mallorca Karneval

Bunt und auch politisch ging es beim großen Karnevalsumzug in Palma de Mallorca am Sonntag (3.3.) zu. Rund 2.000 Personen zogen verkleidet durch die Straßen der Innenstadt. Thematisiert wurden die Umweltverschmutzung, der Massentourismus auf Mallorca oder die Gleichberechtigung. An dem Umzug nahmen 18 Festwagen und 43 Komparsen teil.

Sa Rua: Palmas Karnevalsumzug in der Fotogalerie und im Video

Am Vormittag hatten bereits die Kleinsten ihren großen Auftritt, beim Umzug von Sa Rueta wurde der Kinderkarneval gefeiert.

Sa Rueta: der Kinderkarneval in der Fotogalerie und im Video