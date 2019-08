TV-Tipp: Das "Quick Bite" in Rosins Restaurants

Koch-Tipps am Meer. Links: Nathalie Kollo, rechts: Frank Rosin.

Koch-Tipps am Meer. Links: Nathalie Kollo, rechts: Frank Rosin. Foto: kabel eins

TV-Koch Frank Rosin hilft am Donnerstag (8.8.) um 20.15 Uhr auf dem Sender Kabel Eins wieder einer Mallorca-Wirtin, die Probleme mit ihrem Restaurant in Port d'Andratx hat. Protagonistin dieses Mal ist Nathalie Kollo, die Tochter von 70er Jahre-Schlagerstar Dorthe Kollo und Opernsänger René Kollo. Eigentlich ist Nathalie Kollo freischaffende Sängerin. Als es mit der Musikkarriere nicht mehr richtig klappt, eröffnet sie in Port d'Andratx auf Mallorca ihren eigenen Burgerladen "Quick Bite". Doch das Geschäft läuft schlecht für die sympathische Quereinsteigerin.

Schafft es der Gastro-Experte Frank Rosin, Nathalies Existenz zu retten?

Schon seit 2009 bietet der Spitzenkoch Frank Rosin Restaurants, die noch besser werden wollen, Hilfe zur Selbsthilfe. Die teilnehmenden Gaststätten erhalten nicht nur neue Menüvorschläge, sondern auch Tipps für Service und Ausstattung. Am Ende einer jeden Folge wird ein Drei-Gänge-Menü präsentiert. Nach der Verköstigung entscheiden die Testesser, ob sich Rosins Einsatz gelohnt hat. /sw