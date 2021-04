TV-Tipp: Mallorca-Reportage "Alle nach Malle?" im ZDF

Mit Maske am Strand - so geht Mallorca-Urlaub heute.

Rund 40.000 deutsche Urlauber sind zu Ostern 2021 nach Mallorca gereist. Das Echo darauf war gewaltig: Auslands-Flugreisen ja, die Flucht in die beschauliche Ferienwohnung an der Ostsee nein? Der Ärger ist noch frisch im Gedächtnis und nun bereits Thema der"ZDF.reportage" am Sonntag, 25. April 2021, 17.55 Uhr. "Alle nach Malle?" heißt die Sendung von Oliver Koytek und Anna-Sofia Angelis, die im Anschluss noch in der ZDFmediathek abrufbar bleibt.

Der Film beleuchtet, wie der "Urlaub trotz Corona" tatsächlich ausgesehen hat: vom Einreise-Prozedere mit PCR-Test und Gesundheitsformular, über die Maskenpflicht im öffentlichen Raum bis hin zu den Restriktionen der Gastronomie und den drohenden Bußgeldern beim Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre auf der Insel.



Neue Konzepte für den Tourismus auf Mallorca



Viele Reisende äußern sich in der Sendung selbst und betonen, dass sie keineswegs auf der Suche nach Party und Exzess sind: Für die einen ist es eine "Therapie nach dem langen Corona-Winter", für die anderen die dringend benötigte "kleine Pause vom stressigen Mix aus Homeoffice und Homeschooling". Akribisch eingehaltene Hygiene-Konzepte oder die freiwillig auf 50 Prozent begrenzte Belegung des "Bikini Island & Mountain Hotel" in Port de Sóller sorgen dafür, dass die Gäste sich auf Mallorca sicher fühlen.

Auch ein Blick in die Schinkenstraße darf nicht fehlen: Wer immer noch die Bilder des Nachtlebens vor Augen hat, wird hier mit der pandemiebedingten Ruhe der geschlossenen Diskotheken, Bars und Klubs konfrontiert. Ebenfalls ein Thema der Reportage ist der enorme wirtschaftliche Einbruch auf den Balearen aufgrund der fehlenden Touristen im vergangenen Jahr. Zu Wort kommt dabei Lluis Olivier vom Tourismusverband Sóller: "Jetzt ist die Zeit gekommen, um endlich neue Konzepte umzusetzen. Sicherer Tourismus auf Mallorca ist möglich - und nötig." /bro