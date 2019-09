Listeriose-Patient auf Mallorca stirbt an den Folgen seiner chronischen Krankheit

Ein 88-jähriger Mann, der auf Mallorca wegen Listeriose in Behandlung war, ist nun wegen einer anderen Ursache im Krankenhaus Son Espases gestorben. Das erklärte das balearische Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung am Sonntag (30.9.).

Der unter einer chronischen Krankheit leidende Mann, war Ende August ins Krankenhaus eingeliefert worden, als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte. Bei den Untersuchungen stellte man die Infizierung durch Listeria-Bakterien fest. Da es in Andalusien infolge verseuchter Fleischkonserven eine große Welle an Listeriose-Fällen gab, wurde die mögliche Ausweitung des Skandals auf die Balearen genau geprüft.

Im Fall des 88-Jährigen verbesserte sich die akute Krankheit nach der Einnahme von Antibiotika. In der Nacht auf Sonntag starb er an den Folgen seiner chronischen Krankheit, stellte das Gesundheitsministerium klar. Ob die vorübergehende Listeriose-Erkrankung mit den Fällen in Andalusien in Zusammenhang stand, ist bislang noch nicht geklärt. Laborergebnisse stehen noch aus.

Zuvor war bereits ein anderer Fall von Listeriose auf Mallorca bekannt geworden, bei dem sich nachträglich herausstellte, das er nichts mit dem in Andalusien festgestellten Erreger zu tun hatte. Die Laborergebnisse aus Madrid bestätigten, dass es sich um einen anderen Stamm der Bakterie handelte. /tg