Zwei weitere Coronavirus-Fälle auf Mallorca bestätigt

Auf Mallorca sind am Mittwochmorgen (4.3.) zwei neue Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Es handelt es sich um zwei Patienten, die am Dienstagabend im Krankenhaus von Inca eingeliefert wurden, wie es in einer Pressemitteilung der Landesregierung heißt. Damit steigt die Gesamtzahl der bisherigen Fälle auf den Balearen auf fünf.

Bei den beiden Patienten handelt es sich um eine Frau und einen Mann, die sich ebenfalls bei einem Aufenthalt in Italien angesteckt haben, konkret in Bergamo. Als sie nach ihrer Rückkehr Symptome feststellten, meldeten sie sich unter der Hotline 061, woraufhin das Coronavirus-Protokoll aktiviert wurde. Die Gesundheitsbehörden kontrollieren nun die Personen, die mit den beiden Infizierten in Kontakt standen.

Zuletzt war am Montag eine infizierte Frau im Krankenhaus Son Llàtzer eingeliefert worden, auch sie war zuvor in Italien gewesen. Eine weitere mit dem Virus infizierte Patienten liegt auf der Quarantäne-Station des Krankenhauses Son Espases in Palma de Mallorca. Die Frau hatte sich vermutlich ebenfalls bei einer Reise nach Norditalien das Virus eingefangen. Erster Coronavirus-Patient auf Mallorca war ein Brite aus der Gemeinde Marratxí. Er wurde bereits nach seiner Genesung entlassen.

Das balearische Gesundheitsministerium verweist darauf, dass die vorgesehenen Protokolle griffen und kein Grund zur Panik bestehe. Bei Fragen sollten sich Patienten zunächst an die 061 wenden.

In der Tourismusbranche auf Mallorca wächst unterdessen die Sorge um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise, nachdem die für diese Woche geplante Tourismusmesse ITB in Berlin abgesagt wurde. Die balearische Landesregierung hat nun erste Maßnahmen beschlossen. /ff

