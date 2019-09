Hier finden Sie alle Infos über die Nit de l'art

Bis zu 30.000 Besucher werden erwartet, wenn am Samstag (21.9.) gegen 19.30 Uhr die 23. Ausgabe der Kunstnacht von Palma de Mallorca beginnt. Die Nit de l'art, eine der ersten ihrer Art in Spanien, wurde vom Galeristenverband ArtPalma ins Leben gerufen, um Menschen die Angst vor dem Betreten von Galerien zu nehmen.

Mittlerweile ist das Event zu einem Gesellschaftshappening geworden. Neben dem offiziellen Programm öffnen an dem Abend viele andere Geschäfte, Bars und Ausstellungshäuser ihre Türen.

