Das Komplexe in seiner ganzen Einfachheit: Starkünstler Julian Opie stellt in Palma ab Freitag seine Werke aus

Manchmal reiche es, einen Schatten zu beobachten, um zu sehen, wie der Mensch, der den Schatten wirft, sich fühlt, hat der Londoner Künstler Julien Opie in einem Interview einmal gesagt. Er gilt als poetischer Beobachter des modernen Lebens, der seine Eindrücke in einfachen Linien wiedergibt, und damit doch alles ausdrückt, was der Betrachter zum Verständnis der Situation braucht.

Diese Kunstwerke sind in der Lonja zu sehen

Ab Freitag (26.4., Vernissage ab 19 Uhr) stellt der renommierte Künstler eine Vielzahl an Kunstwerken an verschiedenen Orten in Palma aus. Im Mittelpunkt steht dabei die Lonja am Hafen, die von der Balearen-Regierung in Zukunft verstärkt für Ausstellungen hochkarätiger Künstler eingesetzt werden soll.

Der britische Künstler kam vor acht Monaten zum ersten Mal nach Mallorca. Davor hatte er die Lonja nur auf Fotos gesehen. "Ich konnte nicht widerstehen, hier eine Ausstellung zu machen, auch wenn es sehr schwierig ist. Denn dieses Gebäude ist so viel schöner als alles, was man hineinstellen kann", erklärte er gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Mittels virtueller Realität erkundete er den Raum in seinem Atelier. Schließlich entschied er sich dafür, vier Aluminium-Skulpturen aufzustellen. Sie basieren auf Menschen, die er in Korea auf der Straße fotografiert hatte. Ergänzt werden diese um vier großformatige Büsten aus Beton. Sie zeigen verschiedene Personen, die Opie glücklich machen, unter anderem seine Tochter und einen britischen Leichtathleten.

Das ist Julian Opie Der 1958 in London geborene Künstler ist für seine reduzierten Darstellungen von Personen bekannt. Zu seinen bekanntesten Arbeiten in dem Bereich gehört das Cover des Best-Of-Albums der britischen Band Blur. Opie erforscht immer wieder verschiedene Techniken, sowohl klassische als auch avantgardistische, und spielt mit Sehgewohnheiten, indem er das Vokabular des Alltags neu interpretiert; sein reduzierter Stil evoziert sowohl eine visuelle als auch eine räumliche Erfahrung der uns umgebenden Welt. Opie lässt sich von klassischen Porträts, ägyptischen Hieroglyphen und japanischen Holzschnitten sowie von öffentlichen Beschilderungen, Informationstafeln und Straßenschildern inspirieren und verbindet die klare Bildsprache des modernen Lebens mit den Grundlagen der Kunstgeschichte.

Zudem sind im Innenbereich der alten Seehandelsbörse vier Eisenskulpturen. Sie zeigen Gebäude der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Ebenso wie die menschlichen Figuren werden auch die Gebäude auf die minimalen Linien reduziert. Opie reiste mit zwölf Personen auf die Insel, die für den Aufbau verantwortlich waren.

Diese Kunstwerke sind in der Altstadt zu sehen

Vor der alten Seehandelsbörse werden zwei riesige Stahlskulpturen errichtet, die zwei stilisierte Menschen darstellen. Es handelt sich um Joshua und Julia, zwei Personen, die eines Tages vor Opies Atelier vorbeispazierten und sich fotografieren ließen.

Doch auch die animierten LED-Skulpturen, mit denen sich Opie einen Namen gemacht hat, werden in Palma zu sehen sein. So ist auf dem Passeig Sagrera – unweit der Lonja – eine Animation von einem Pferd zu sehen. Auch an der Flaniermeile Passeig del Born wird eine solche Leinwand aufgestellt.

Nicht zuletzt bespielt Opie auch das städtische Ausstellungshaus Casal Solleric. Dort erwartet die Besucher eine große Installation, bei der auf großen Paneelen Abbildungen von den Gebäuden in Lissabon gezeigt werden. Im berühmten Schaufenster des alten Stadtpalastes wird eine sogenannte LCD-Leinwand errichtet, auf der die Animationen des Londoners zu sehen sein werden. Die Kunstwerke werden bis zum 31. August zu sehen sein.