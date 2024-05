Ein Buschbrand neben der bei Mallorca-Urlaubern beliebten Serpentinenstraße von Sa Calobra hat am Sonntagnachmittag (5.5.) zu einem größeren Verkehrschaos in der Gegend geführt. Gegen 16.20 Uhr war ein Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die Flammen griffen auf angrenzende Büsche und Sträucher über, wie es von der Feuerwehr hieß. Die Einsatzkräfte, die aus den Feuerwachen Sóller und Inca sowie von der Naturschutzbehörde Ibanat an die Einsatzstelle geschickt wurden, löschten das Feuer. Auch aus der Luft kämpfte man gegen die Flammen. Autos mussten warten, bis der Brand gelöscht war Weil die Flammen gefährlich nahe an der Straße loderten, sahen sich die Feuerwehrleute gezwungen, die Fahrbahn in unmittelbarer Nähe des berühmten Krawattenknotens zu sperren. Dutzende Autos konnten dadurch weder vor, noch zurück und mussten warten, bis die Straße wieder geöffnet wurde. Für die Feuerwehrleute war es kein einfacher Einsatz, denn die Stelle, an der es brannte, war ein steiler und schwer zugänglicher Abhang. Die Guardia Civil und die Ortspolizei waren ebenfalls vor Ort und übernahmen die Straßensperrungen. Gegen 17.25 Uhr, so berichtet die Online-Plattform "Crónica Balear", waren die Flammen unter Kontrolle gebracht. Ein halber Hektar Sträucher und Büsche verbrannte.