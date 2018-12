Vier Eislaufbahnen locken über die Weihnachtstage auf Mallorca

Wer über die Advents- oder Weihnachtstage auf Mallorca Eislaufen gehen will, hat dieses Jahr eine große Auswahl. Vier Eisbahnen wird es geben. Drei davon sind schon über den 2. Advent geöffnet.

Vielen bekannt ist die 420 Meter lange Eislaufbahn an Palmas zentral gelegenen Plaça Espanya. Wie jedes Jahr kann man sich hier Schlittschuhe leihen und zwischen 10 und 22 Uhr fahren. Das Tragen von Handschuhen ist Pflicht.

Am Mittwoch (5.12.) wurde im Bierkönig an der Playa de Palma eine weitere Eisbahn eröffnet. Wer den Weihnachtsmarkt im Bierkönig besucht, kann die Eisbahn kostenlos nutzen. Markt und Eisbahn sind noch bis zum 16. Dezember werktags von 12 bis 22 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 17 bis 22 Uhr geöffnet.

Eine weitere Möglichkeit, Schlittschuh zu laufen, gibt im Palma Aquarium, ebenfalls an der Playa de Palma. Zwischen dem 6. Dezember und dem 6. Januar gibt es hier die Möglichkeit, sich aufs Eis zu begeben. Wer das Aquarium besucht, darf die Bahn 20 Minuten lang kostenlos nutzen. Auch wer eine Dauerkarte für das Aquarium hat, darf 20 Minuten pro Besuch auf das Eis.

Für die größte Eislaufbahn der Insel macht der Port Adriano in El Toro (Calvià) Werbung. Die Bahn öffnet am 22. Dezember und ist bis einschließlich 8. Januar geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos, die Öffnungszeiten sind von 11 bis 21 Uhr. Nur an Heiligabend und Silvester schließt die Bahn bereits um 18 Uhr. /tg