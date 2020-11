Das Restaurant "12 Apostel" an der Playa de Palma ist Geschichte

Wo vor ein paar Wochen noch Pizzen und andere Speisen über die Theke gingen, werden ­aktuell Wände und Dächer ­eingerissen, massenweise alte Strom­kabel entsorgt und Mobiliar neu aufgearbeitet. Das Restaurant „12 Apostel" an der Playa de Palma ist damit Geschichte. „Nachdem ich monatelang keine Miete mehr erhalten habe, musste ich die Reißleine ziehen", bestätigte nun Leo von Rotz. Dem Schweizer Unternehmer gehört seit zwei Jahren die Immobilie, in der in den ver­gangenen fünf Jahren das ita­lienisch-deutsche Restaurant ­untergebracht war. Nach seinen Angaben hatten die Betreiber seit Dezember 2019 keine Mietzahlungen mehr geleistet. Auch zuvor seien Zahlungen häufig verspätet eingegangen. Deshalb schaltete von Rotz ein Gericht ein. „Wir konnten uns dann mit den Betreibern vergleichen", so der Unternehmer, dem bis vor zwei Jahren auch das ehemalige Hotel Rodés (heute: Som Sauló Hotel) in Can Pastilla gehörte.

Die Frage, wie das „12 Apostel", das zuvor in einer Nebenstraße beheimatet war, in die ­finanzielle Schieflage geraten konnte, blieb indes unbeantwortet. Eine Anfrage der MZ bei den Betreibern wurde bisher nicht beantwortet. Von Rotz hat zwar sämtliches Inventar übernommen, sei aber dennoch auf „keiner kleinen Summe" sitzen geblieben. „Wichtig war uns, dass die möglichst schnell hier ausziehen und wir noch vor dem Winter mit dem Umbau des Lokals anfangen konnten", sagte er der MZ .

Nur zwei Tage nach der Einigung vor Gericht seien dann Handwerker angerückt, um das Lokal von Grund auf zu sanieren. „Wir reißen hier praktisch alles raus, da hier rund 30 Jahre lang an vielen Ecken nichts mehr gemacht wurde." Mindestens 200.000 Euro will von Rotz in die Renovierung stecken. Bis zum Frühjahr soll ein komplett neues Restaurant entstehen. Ob er dieses dann selbst betreiben wird, sei noch unklar.

Eröffnen will von Rotz im März – vorausgesetzt, es gibt bis dahin einen Impfstoff. „Denn ohne macht das Ganze gar keinen Sinn", sagt der Schweizer. „Wir werden sicher nicht im Frühjahr aufsperren, um dann zwei Wochen später wieder dichtzumachen, wenn sich die Lage hier wieder verschlechtert. Dass das der Wahnsinn für Gastronomen ist, hat sich hier in der Nachbarschaft ja zuletzt gezeigt", so von Rotz, der damit auf die Situation im Sommer in der Bierstraße anspielt. „Aber ich glaube fest daran, dass wir schon bald einen wirksamen Impfstoff haben werden – und dann rennen uns die Leute hier die Bude ein."