Lust auf Wandern, Lust auf Tapas, Lust auf Tee - und das Dilemma mit den PCR-Tests

Mallorcas atemberaubende Natur, von der sonst in erster Linie Urlauber schwärmen, zieht jetzt auch die Einheimischen in ihren Bann: Viel mehr Mallorquiner als noch vor Corona sind auf den Wanderwegen in der Tramuntana und anderswo unterwegs. Andere Freizeitvergnügen etwa im Nachtleben sind gerade verwehrt, Reisen ist fast unmöglich, und in der freien Natur kann man zumindest die Atemmaske abnehmen. Redakteurin Sophie Mono beschreibt in der Titelgeschichte der neuen Mallorca Zeitung die ungeahnte Wanderlust der Insulaner und hat ihre Gesprächspartner zu den Konsequenzen befragt. Denn das Verkehrs- und Parkchaos an den Zufahrtsstraßen ist nur eine Seite der Medaille.

Mehr Bewegungsfreiheit vermissen weiterhin die Bewohner von Manacor. Die zweitgrößte Stadt der Insel geht in die vierte Lockdown-Woche. Wir haben uns vor Ort umgeschaut, wie die Stimmung unter Anwohnern und Geschäftsleuten ist und sind auch dem Bürgermeister über den Weg gelaufen - ein Stimmungsbericht zu einer Maßnahme, wie sie auch anderen Orten auf Mallorca blüht, falls dort die Corona-Zahlen steigen. Ganz anders die Lage in Fornalutx, der bislang einzigen Gemeinde, aus der keine Corona-Fälle gemeldet wurden. Kollege Johannes Krayer hat bei den Bewohnern nachgefragt, woran das liegen könnte.

Lockdown und Restriktionen gibt es überall in Europa. Spanien schreibt zum Schutz vor importierten Fällen ab dem 23. November PCR-Tests für die Einreise vor. Dazu liefern wir eine Zusammenfassung der Auflagen und Aussichten sowie einen Kommentar von MZ-Vize Frank Feldmeier: "Holperpiste statt Mallorca-Shuttle".

Zum Thema Corona empfehlen wir Ihnen zudem die Lektüre eines sehr persönlichen Artikels der Kollegin und jungen Mutter Sophie Mono, "Hallo, verrückte Welt". Sie berichtet, was die Auflagen und Masken für Babys und Kleinkinder bedeuten und wie Eltern damit umgehen.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Aber es gibt ja nicht nur Corona. Wie kompliziert etwa das Thema Denkmalschutz ist, beschreibt Redakteurin Simone Werner am Beispiel eines der prächtigsten Herrensitze Mallorca, des Palau d'Aiamans in Lloseta. Palast und Park zerfallen seit Jahren. Sollte die angestrebte touristische Nutzung nicht erlaubt werden, wollen die Eigentümer erreichen, dass der Herrensitz für viel Geld enteignet werden muss - ein Konflikt, über den nicht alle Beteiligten gerne offen sprechen.

Ein wahrhaft diplomatisches Minenfeld ist der Konflikt um die Westsahara, der gerade wieder auflodert. Wie schwer sich Spanien als ehemaliger Kolonialherr in diesem Streit tut, beschreibt Madrid-Korrespondent Thilo Schäfer. Auch auf Mallorca geht vielen Menschen der ansonsten wenig beachtete Konflikt ans Herz - ein Thema, das in der weltweiten Nachrichtenlage unterzugehen droht.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Wie viel eindeutiger ist da alles im Sport. Kollege und Wortspiel-Liebhaber Ralf Petzold berichtet in "MIR kann keiner was", wie Joan Mir es schaffte, den WM-Titel in der MotoGP zu holen. Für den Sieg hatte der Mallorquiner zuletzt einiges auf sich genommen.

Und auch die Auswanderer auf Mallorca haben hart zu kämpfen, wie Teil 14 unserer Serie zeigt. Redakteur Michael Wrobel erzählt, wie Kosmetikerin Bettina Dross aus Peguera mit einem "Pay-what-you-can-Tag" versucht, den Laden am Laufen zu halten.

Ähnlich ausgestorben wie Peguera ist das malerische Valldemossa, wo gerade die Dreharbeiten von "Die Insel der Zitronenblüten" stattfinden. Unser Autor Jan Lammers hat das Set besucht und Regisseur Benito Zambrano unter anderem dazu befragt, wie er die Zukunft des Kinos sieht.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Der Kultursektor muss in jeder Hinsicht improvisieren. Nach der Verschiebung des Konzerts von Maria del Mar Bonet kommt der Portugiesin Dulce Pontes die Ehre zu, das Jazz Voyeur Festival an diesem Samstag zu eröffnen. Kulturredakteurin Brigitte Rohm hat die gut gelaunte Fado-Sängerin dazu befragt, was bei ihrem Konzert zu erwarten steht.

Ansonsten wird gastronomisch einiges geboten. Kommende Woche beginnt die 16. Ausgabe der Tapas-Messe TaPalma - welche Restaurants teilnehmen und wie man sich die Häppchen trotz aller Auflagen schmecken lassen kann, erklärt Gastro-Expertin Martina Zender. Den Nachtisch liefert Sterne-Koch Marc Fosh in Form seiner Variationen der klassischen italienischen Nachspeise Pannacotta. Und da jetzt auch wieder die Lust auf Tee steigt, liefern wir eine Übersicht, welche Läden auf Mallorca die größte Auswahl bieten - sei es vor Ort oder im Online-Shop.

Nicht fehlen darf zudem der Service-Teil. Diese Woche: Garten-Expertin Barbara Pohle stellt die Zypresse vor, den "Obelisken aus der Dino-Zeit". Tom Gebhardt liefert auf der Sprachseite alle nötigen Vokabeln zum Thema Corona-Tests. Und in einer Sonderbeilage haben wir wichtige Infos zum Thema Heizen & Wohnen zusammengetragen. /ff

Die Print-Ausgabe gibt es an Kiosken, in großen Handelsketten wie etwa den Müller-Märkten und einigen Lidl-Filialen sowie in vielen Tabakläden und Tankstellen-Shops auf Mallorca sowie natürlich im Abonnement.

Das E-Paper gibt es hier. Das Einzelexemplar für alle Endgeräte kostet nur 1,90 Euro, das Monatsabo 7 Euro, das Jahresabo 49 Euro. Hier finden Sie alle Angebote im Überblick.