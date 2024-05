Ein 26-Jähriger ist am Donnerstagabend (2.5.) am Flughafen Mallorca festgenommen worden, nachdem er im Flugzeug unter anderem randaliert und eine Flugbegleiterin begrapscht hatte. Über den Vorfall und die Festnahme berichten mehrere britische Medien übereinstimmend.

Demnach sei der junge Mann gemeinsam mit einem Freund von Manchester auf die Insel unterwegs gewesen. Den Berichten zufolge war er sehr betrunken, belästigte die anderen Passagiere und rauchte eine E-Zigarette. Zwei Frauen, die in der Nähe saßen, berührte er gegen ihren Willen an den Achseln.

Festnahme am Flughafen

Die Guardia Civil nahm ihn zunächst mit auf die Wache am Flughafen, um eine Strafe wegen Gefährdung der Flugsicherheit auszustellen. Dann aber berichtete eine Flugbegleiterin, dass der Mann sie am Po begrapscht und mit obszönen Sprüchen belästigt hatte. Daraufhin wurde der Mann festgenommen und verbrachte die Nacht auf einer Zelle auf dem Revier der Guardia Civil. Dort wurde sein Handy konfisziert, da es Hinweise darauf gab, dass er an Bord Videos von seinem Verhalten gemacht haben könnte.

Untersuchung beim Gerichtsmediziner

Am nächsten Tag wurde er zunächst von einem Gerichtsmediziner untersucht, weil er sich in der Nacht selbst verletzt haben soll. Daraufhin wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Dieser befand, dass der Fall vor einem britischen Gericht verhandelt werden muss, da sich der Vorfall in der Luft an Bord einer britischen Airline – es handelt sich um Jet2 – ereignet hatte. Daraufhin wurde der Mann freigelassen. Medienberichten zufolge sei er so betrunken gewesen, dass er sich nicht an sein Verhalten an Bord erinnern könnte.

Jet2 derweil erklärte auf Anfrage der Zeitung "Daily Mail", dass man "als familienfreundliche Airline" eine "Null-Toleranz-Politik gegenüber sexueller Belästigung" verfolge. Man werde in jedem Fall mit der Justiz zusammenarbeiten. /pss