Was kosten Strand und Urlaub, wer sind die TV-Auwanderer, wer war der Jesse James von Mallorca

Urlauber wie Einheimische auf Mallorca haben die Badesaison eingeläutet - aber die Sonnenschirme und Liegen lassen mancherorts noch auf sich warten. Das traditionelle System der Konzessionen, die die Gemeinden vergeben, ist durch Corona durcheinander geraten, die Einnahmen sind schließlich - anders als vor der Pandemie - derzeit schwierig zu kalkulieren. Aber es finden sich doch meist Lösungen, und die Sonnenschirme mehren sich derzeit, wie unser Titelfoto am Strand von Magaluf sowie der Hintergrundbericht von Sophie Mono zeigen.

Durcheinander geraten ist aber das gesamte Preisgefüge des Mallorca-Urlaubs - von den Flügen über die Mietwagen bis hin zu den Hotels und der Gastronomie. Wie teuer wird der Insel-Urlaub, fragen wir deshalb in unserer Titelgeschichte - und Johannes Krayer hat je nach Bereich sehr unterschiedliche Antworten erhalten. So viel sei verraten: Schnäppchen sind dieses Jahr nicht zu erwarten. Aber Wucherpreise wie derzeit bei den Mietwagen lassen sich auch nicht verallgemeinern. Aber lesen Sie selbst:

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Dass der Urlaub Schritt für Schritt möglich wird, liegt nicht zuletzt an den guten Corona-Zahlen auf Mallorca - Tom Gebhardt erklärt die "Taktik der Schnecke" der balearischen Landesregierung in der Corona-Politik. Auch die Impfung kommt inzwischen gut voran, aber gerade die mangelnde Bereitschaft deutscher Residenten, sich auf Mallorca im Rathaus anzumelden, wirft Probleme auf. In einem Hintergrund beleuchten wir, welche Vor- und Nachteile das "Empadronamiento" mit sich bringt.

Außerdem lesen Sie in unserem Lokalressort: eine Reportage vom Prozess gegen die zwei Neonazis, die 2019 einen Türsteher des Megapark arbeitsunfähig geprügelt haben. Einen Hintergrundbericht über Firmen in Spanien, die auf die Beantragung von EU-Geldern spezialisiert sind und sich in "Kartellen" zusammentaten, um die Preise für öffentliche Aufträge abzusprechen. Sowie einen Artikel über den wieder aufflammenden Streit um das Wegerecht, erzählt am Beispiel eines genervten Eigentümers bei Bunyola.

Unser Madrider Korrespondent Thilo Schäfer fasst unterdessen die Einigung der separatistischen Parteien in Katalonien für ein Regierungsbündnis zusammen, das gerade noch in letzter Sekunde zusammenkam, und erklärt, warum dieser Burgfrieden sehr wacklig sein dürfte.

Richtig gute Nachrichten gibt es im Sport, Real Mallorca hat den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Was sind die Gründe für den Erfolg? Und wie geht es jetzt weiter? Das analysiert Sportredakteur Ralf Petzold in einem Hintergrundbericht sowie im Leitartikel der Woche.

Außerdem stellt Petzold ein neues Buch über die Surfer-Szene Mallorcas vor, einen Bildband mit 400 Windsurfern, die Jaime Rosselló zusammen mit ihrem Brett portraitiert hat. Die Küste der Insel bietet vielerorts ideale Bedingungen zum Windsurfen, gerade auch für Anfänger, wie der Artikel erklärt.

Für Anfänger in Sachen Dokusoap ist auch unser Überblick gedacht, der die Mallorca-Protagonisten von "Goodbye Deutschland" vorstellt - seit inzwischen 15 Jahren gibt es das Format, und da kann man schnell den Überblick verlieren bei den Auswanderer-Schicksalen. Wie sie alle zusammenhängen, dröselt Kollegin Simone Werner auf - ein informativer Überblick nicht nur für die Fans des Auswanderer-Formats.

Vom Boulevard zur Kultur: In Santa Maria hat mit dem Espai Passatemps ein neues Kulturzentrum eröffnet. Ein funktionales, aber feines Gebäude, urteilt Kulturredakteurin Brigitte Rohm. Initiator Miquel Frontera bekommt dabei Unterstützung von dem deutschen Stiftungsgründer Michael Horbach - beide brennen für die Fotografie.

Kennen Sie "Rotget"? Er war so eine Art Jesse James Mallorcas, und der auf ländliche Geschichte spezialisierte Autor Mateu Morro hat jetzt ein Buch über die abenteuerliche Geschichte eines der berüchtigsten Banditen der Insel geschrieben. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts machten die Räuberbanden Mallorca unsicher - ein düsteres Kapitel Insel-Geschichte.

Wieder Licht am Ende des Tunnels sehen viele Gastronomen auf Mallorca, so einige Neueröffnungen stehen an. Was sich gerade tut, fasst Gastro-Autorin Martina Zender zusammen. Sie hat außerdem das Umami Fresh Bistro in Port d'Andratx besucht und begeistert die knusprige Ente mit Gemüse probiert. Bei Sterne-Koch Marc Fosh unterdessen dreht sich alles um die Falafel, die mehr ist als eine Vegetarier-Option im Kebab-Laden. Dazu gibt es zwei Rezepte zum Nachkochen.

Viele Ausflugstipps finden Sie in dieser Woche in unserer Pfingstbeilage. Sie liefert Details darüber, welche Ausflugsziele geöffnet sind, Tipps für kleine Touren am Meer, Shopping-Infos sowie auch die Vorstellung einer ausgefeilten App, mit der sich Pflanzen bestimmen lassen: Einfach abfotografieren und detaillierte Infos auf Deutsch abrufen.

Im Service-Teil geht es diese Woche ums Geld. Was tun mit der Reservierung des Finca-Urlaubs, wenn die Corona-Restriktionen nicht damit kompatibel sind? Für die Antwort muss Ralf Petzold etwas ausholen. Und MZ-Vize Frank Feldmeier erklärt, welche Änderungen die neue Stromrechnung im Juni bringen wird. So viel sei verraten: Die Lektüre der neuen MZ verspricht mehr Genuss. /ff

