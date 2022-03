Ich frage mich, ob ich mir Omikron eingefangen habe, weil ich keine Beschwerden habe und sonst immer irgendwelche Beschwerden habe. Ich habe noch nie so gut atmen können wie in diesem Winter. Der chronische Schnupfen, unter dem ich in den kalten Monaten leide, ist plötzlich verschwunden, ohne dass ich Medikamente genommen hätte. Seinerzeit habe ich Yoga aufgegeben, weil ich nicht durchatmen konnte. Jetzt könnte ich die Übungen, die der Lehrer von uns verlangte, perfekt ausführen.

Keine Symptome Keine Symptome zu haben, wundert mich. Ich habe auch keine Kopfschmerzen mehr und schlafe besser denn je. Ich sollte glücklich sein, aber ich bin besorgt. Dieses ungewöhnliche Wohlbefinden ist verdächtig. In vielen Artikeln über Omikron habe ich gelesen, dass der Verlauf oft asymptomatisch ist. Niemand sagt, dass das Virus Symptome, die Teil deiner Identität waren, zum Verschwinden bringt, aber niemand behauptet das Gegenteil. Ich würde mich gern isolieren, um meine Familie zu schützen, und sage meiner Frau: „Vielleicht sollte ich mich in Quarantäne begeben.“ „Hast du denn irgendwelche Symptome?“ „Nein, eben deshalb.“ „Komm schon, fang nicht wieder damit an.“ Machen Sie sich keine Gedanken Ich ziehe es vor, nicht darauf zu bestehen, dass das Problem die Abwesenheit von Symptomen ist, und versuche, mit meinem Leben weiterzumachen, was nicht einfach ist, glauben Sie mir. Ich rufe einen Arzt meines Vertrauens an und schildere ihm mein Problem. „Wenn es Ihnen gut geht, geht es Ihnen gut“, sagt er ein wenig genervt. „Machen Sie sich keine Gedanken.“ Das ist leicht gesagt: „Machen Sie sich keine Gedanken“, so als würde man mir sagen, ich solle mich beruhigen, wenn ich nervös bin. Jedenfalls frage ich mich, ob all diese Zweifel Ausdruck des „Gehirnnebels“ sind, der ebenfalls durch Omikron hervorgerufen wird. In diesem Fall hätte ich recht: Ich bin infiziert.